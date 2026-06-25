ソフトクリーム無料試食も！「ソフトクリームの歴史展」渋谷で開催

ソフトクリーム総合メーカー「日世」は7月3日～5日、「ZeroBase渋谷」でポップアップイベント「ソフトクリームの歴史展」を開催します。



会場では、ソフトクリームの歴史に関するクイズに全問正解した人を対象に、プレミアム生クリームソフト「CREMIA（クレミア）」3種類の無料試食を実施します。

クイズ全問正解で「クレミア」3種を無料で試食！

会場2階の「CREMIAの魅力紹介」ブースでは、「CREMIA」の開発技術やこだわりを展示。ソフトクリームの歴史に関するクイズに全問正解した人は、「CREMIA」3種類の試食が無料で楽しめます。

試食では、「CREMIA」「CREMIA the Matcha（抹茶）」「CREMIA the Chocolat（ショコラ）」の3種類をセットで用意。



「CREMIA」はラングドシャコーン仕様。「CREMIA the Matcha」「CREMIA the Chocolat」はミニカップで、食べられるスプーン「Eスプーン」とともに味わえます。

「CREMIA」は北海道産生クリームを25％使用したソフトクリーム。

「CREMIA the Matcha」は宇治抹茶を使用したフレーバー。

「CREMIA the Chocolat」はベルギー産チョコレートとエクアドル産カカオ豆を使用したカカオマスをブレンドしたフレーバー。



「ソフトクリームの歴史展」の入場は無料です。当日は10時30分から会場前で整理券を配布予定（なくなり次第終了）。整理券がなくても一般入場列に並んで入場できますが、混雑時は入場制限となる場合があります。

■ソフトクリームの歴史展 開催概要

期間：7月3日～5日

営業時間：11時〜20時

場所：ZeroBase渋谷（東京都渋谷区道玄坂2丁目5−8）

渋谷駅から徒歩1分

入場料：無料

渋谷で激アツ体験イベント登場

クイズに正解するだけでソフトクリーム3種類を食べ比べできるのは、かなり魅力的な内容ですね！



会場ではほかにも、ソフトクリームの歴史を学べるブースなど展開。会場の地下フロアにはフォトスペースも設けられ、1.5mの巨大CREMIAオブジェの撮影も可能です。

なお、会場内で撮影した写真にハッシュタグ「#ソフトクリームの日」を付けてSNSに投稿すると、CREMIAの限定ステッカー3種の中から、好きな1枚がプレゼントされますよ。

渋谷駅から徒歩1分と気軽に立ち寄れるイベントなので、ソフトクリーム好きの人は足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。