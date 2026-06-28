私だけ知ってる世界でいちばん面白い兄の才能『妹は知っている』が全巻50%還元セール【Amazon漫画週末祭】

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きらびやかな世界でアイドルとして活躍する妹とは対象的に、周囲には冴えないサラリーマンと見られている兄。しかし、妹だけは知っている。その冴えない兄は、ラジオ投稿で知られる伝説の凄腕ハガキ職人であることを！

妹の美貴だけが知る、気づいている「実はすごい兄」。いいところがいっぱいあるのに、それをひけらかさない兄を見て、「私だけが兄のいいところを知っているんだ」と優越感に浸る感じもよいです。とはいえ、美貴はそんな兄を崇拝しているわけでもなく、ブラコンでもない。妹なりに茶化したり、頼ったりもする、普通の兄妹の関係。しかし、裏では兄の本質をちゃんと理解している。この「本当の兄を知っている」という距離感描写がたまらんです。

ありそうでなかった普通とはちょっとだけ違う普通の兄妹の関係を描いたコメディが、今なら全巻50%ポイント還元セールです。セールは6月26/27/28日の3日間限定、本日28日が最終日です！

「自分だけが知っている」ということがちょっとうれしい、という共感が気持ちいい

妹は知っている

雁木万里 (著)

全7巻（続巻）

5,544円 ＋ポイント還元 2,772 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

三木貴一郎は、職場では地味で冴えないサラリーマンとして見られている。一方で妹の三木美貴は、無表情ながら人気アイドルとして活動中。兄妹は隣同士に暮らしており、美貴は兄がラジオ投稿界で「フルーツパフェ」と呼ばれる凄腕ハガキ職人であることを知っている。



妹・美貴の視点や同僚たちの視点を通じて、貴一郎の“目立たない面白さ”と、他人を傷つけない優しさが少しずつ見えてきて、職場、ラジオ、大喜利、アイドル活動、そして日常生活などがゆるく交差していくなかで、承認欲求とは無縁のただ面白いことを考えていたいだけの兄と、兄の観測者としての妹の関係性を描き出す兄妹コメディ。



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