Kindle漫画セール情報「推し漫」 第190回
正義も悪も血まみれのネオ時代『無限の住人』が全巻50%還元セール【Amazon漫画週末祭】
2026年06月27日 17時00分更新
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沙村広明センセイの傑作時代アクション『無限の住人』が50%還元セール中！
血仙蟲によって不死身となった男、「百人斬り」の異名を持つ万次。剣戟御免の時代劇を舞台としながら、不死身の肉体を持つ男というSF的主人公と、それぞれに剣技を極めた者たちの集団・逸刀流の剣客たちとの死闘を、これでもかとカッコよく描くネオ時代劇！！
ストーリーももちろん面白いのですが、本作最大の魅力はなんといってもアクションシーンでしょう。各キャラクターの繰り出す技はおよそ剣道を突き詰めた姿とは違い、毎回見開きで必殺技のごとく炸裂し、さながら登場人物のすべてが『ワンピース』のロロノア・ゾロみたい。それでいて沙村広明センセイの曼荼羅のような筆致で決められるのだからシビレないはずがない。
個人的に「読まずに死ねない漫画」のうちの1本です。
荒唐無稽な設定をねじ伏せる絵の説得力がすごい！！！
無限の住人
沙村広明 (著)
全30巻（完結）
23,760 ＋ポイント還元 11,880 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
しかし逸刀流を追うのは凜と卍だけではなかった。幕府は剣術統制のため、逸刀流を危険視し、別の剣客集団や刺客たちを送り込む。凜の私的な復讐は、やがて剣術界と幕府の思惑が絡む大きな争いへ変わっていく。
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