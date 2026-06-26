Kindle漫画セール情報「推し漫」 第189回
AE86（ハチロク）を世界が憧れる名車に祀り上げた『 頭文字Ｄ』が全巻50%還元セール【Amazon漫画週末祭】
2026年06月26日 18時00分更新
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『バリバリ伝説』で伝説を築いた漫画家しげの秀一センセイが手掛けたクルマ漫画『頭文字D』が50%ポイント還元セールです！
「バイク漫画の次にクルマ漫画では安直ではないかと最初は抵抗があった」と、トヨタの自動車関連情報ポータルサイト「GAZOO」のインタビューで漏らしていたしげの秀一センセイですが、その後もクルマ漫画ばっかり描いてるのでそのあたりはもう吹っ切れたんでしょうか。この漫画のおかげで世界的に有名になったハチロクことスプリンタートレノ（AE86）ですが、しげのセンセイの愛車も『バリバリ伝説』の印税で買ったものだそうで、大人気のレースゲーム『FORZA HORIZON 6』にももちろん登場しております。まあ、日本が舞台モデルになったゲームなのでさもありなんという感じですが、実はFH6のハチロクには、ダッシュボードに水の入った紙コップが置かれていて、車体の動きに合わせて物理アニメーションで水が揺れるという、本作の作中エピソードを取り入れたイースターエッグが搭載されているそうです。
漫画の話を書こうと思ってたのになんだかゲームの話になってしまいましたが、漫画はもちろん面白いのでみなさまもこの機会にぜひ。セールは6月26/27/28日の3日間限定です！
しげのセンセイは、走るクルマやバイクのかっこいい描き方を開発したという点だけでもう漫画界に対する貢献度が高くてすごい
頭文字Ｄ
しげの秀一 (著)
全48巻（完結）
38,016円 ＋ポイント還元 19,008 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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