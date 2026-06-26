手塚治虫が描く古代ミステリー冒険譚『三つ目がとおる』が50%還元で実質1冊165円！【Amazon漫画週末祭】

手塚治虫センセイの傑作古代文明ミステリーアドベンチャー『三つ目がとおる』が全巻50%ポイント還元で、実質1冊165円です！

『三つ目がとおる』は、数ある手塚作品の中でも私がもっとも好きな作品です。一番最初に買った手塚作品の単行本も確か本作だった気がします。『ブラック・ジャック』のヒューマニズム的面白さとは違い、マンガらしい不可思議を扱った本作は、子供心にもワクワクしました。何より古代文明を扱った作品だと、『インディ・ジョーンズ』のように現代人が古代人の考えた罠や文明の力を紐解いていくという筋書きが多い中、本作の主人公・写楽保介は、古代人の生き残りの子孫という設定で、古代人の正解が提示されるというのが大きな魅力のひとつ。あと、ちゃんと怖いんですよね、人が死んだりして。また、絆創膏を貼ったり剥がしたりで現れる写楽の人格の入れ替わりによってコミカルにもシリアスにも振れるストーリーの緩急が本作の面白さに拍車をかける要因にもなっています。

今回セール対象になっているのは、手塚治虫漫画全集版を電子書籍化した虫プロ発行版で、雑誌掲載時と掲載順も違い、イースター島航海編や怪鳥モア編など、大きな連作エピソードごとに巻をまとめたもの。Kindleでは、このほかに講談社から手塚治虫文庫全集が発行されていて、こちらは雑誌の掲載順に近い形（同じではない）でエピソードが収録されていて、漫画全集版には未収録の短編エピソード8編を含んだものになっています。

セールは6月19/20/21日の3日間限定です！

アブトル・ダムラル・オムニス・ノムニス・ベル・エス・ホリマク

三つ目がとおる

手塚治虫 (著)

全13巻（完結）

4,290円 ＋ポイント還元 2,145 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

中学2年生の写楽保介は、額に大きなばんそうこうを貼った、純真で少し頼りない少年。しかし、彼の額には第三の目があり、ばんそうこうが外れると、古代に高度な文明を築いた「三つ目族」の力が目覚める。



三つ目となった写楽は、超人的な知能と念動力を発揮し、時に二つ目人類を敵視しながら、古代遺跡や財宝に関わる事件へ関わっていく。そんな写楽に惹かれながらも、人としての道を外さないよう彼を導き支えていく同級生・和登千代子は、第三の目が覚醒した写楽が引き起こす危険な事件に巻き込まれていく。



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