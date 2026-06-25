「バカとブスほど東大へ」でおなじみ、名言の宝庫『ドラゴン桜 フルカラー版』が全巻1冊71円！【Kindle漫画セール情報】

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三田紀房センセイの名著『ドラゴン桜』のフルカラー版が全21巻が1冊71円でセール中です！

『ドラゴン桜』は、漫画の皮を被った自己啓発本みたいな漫画ですが、ストーリーとしても確かに面白く、岩崎夏海センセイの小説『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』に近い感覚です。『もしドラ』との決定的な違いは、『ドラゴン桜』には名言・名台詞が多いことです。三田紀房センセイは、しっかりした下地調査と強いキラーワードを生み出すことにかけては天才だ思います。SNSでも天下取れそう。

『ドラゴン桜』は、講談社モーニング編集部に入ったばかりだった編集者の佐渡島庸平氏と三田紀房センセイが企画を立ち上げた作品だそうですが、その佐渡島氏は、現在講談社から独立し、コルクを設立。本書もコルクから発行されてます。モノクロ版の『ドラゴン桜』は相変わらず講談社から刊行されていて、なかなかセール対象にはならないので、もう一度東大にチャレンジしようという人はこの機会にぜひどうぞ。

今読むと桜木のセリフが阿部寛の声で聞こえるのでさらに楽しいです

ドラゴン桜 フルカラー版

三田紀房 (著)

全21巻（完結）

1,491円 (各巻71円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

倒産の危機にある私立龍山高校へ、債権整理のために弁護士・桜木建二が派遣される。学校を清算するはずだった桜木は、方針を変え、「東大合格者を出して学校を立て直す」と宣言する。



桜木は特別進学クラスを作り、生徒として龍山高校でも決して成績の良くない水野直美と矢島勇介を集める。さらに数学、英語、国語、理科の専門教師を招き、対東大受験のための暗記法、生活習慣、模試の使い方、科目ごとの攻略法など、現実的な勉強戦略を叩き込んでいく。それは、一般に是とされる勉強法とはまったく違う、東大入試の攻略法の知識だった。