桃食べ放題！スイパラ「最強期間」マンゴーやメロンも登場

スイーツパラダイスは6月29日より、フルパラコース「スイパラ農園 最強期間」を開催します。

今回の企画では、マンゴーやメロン、さくらんぼなどのフルーツをファーストプレートとして提供し、さらに「もも」を食べ放題で用意します。加えて、限定スイーツや通常の食べ放題メニューも含めたコース内容となっています。

マンゴー・メロン・さくらんぼ・ももが揃う最強コース登場

本コースでは、マンゴー、メロン、さくらんぼ、ももの4種のフルーツを提供します。このうちマンゴー、メロン、さくらんぼはファーストプレート限定での提供となり、ももは食べ放題で楽しめます。

マンゴーは宮崎や沖縄産のものを使用し、強い香りと甘さが特徴とされています。

メロンは宮古島または夕張のものを使用し、糖度や香りの高さが特長です。

さくらんぼは北海道や山形のものを使用し、旬の時期が限られるフルーツとして提供されます。

ももは山梨や岡山などのものを使用し、みずみずしさを楽しめる夏のフルーツとして食べ放題で提供されます。

また、フルパラコース限定スイーツとして「メロンタルト」も登場します。メロンを使用したタルトで、ホイップクリームと組み合わせた仕立てとなっています。

このほか、スイパラオリジナルのスイーツやフードの食べ放題、ドリンクバー、ハーゲンダッツやイルジェラートの食べ放題、サラダバーやフライドポテトも利用できます。制限時間は100分です。

■フルパラコース スイパラ農園 最強期間 概要

期間：6月29日～なくなり次第終了

料金：平日 大人3600円、小人1800円／土日祝 大人3990円、小人1800円

内容：4種のフルーツをファーストプレート限定で提供

提供フルーツ：もも・マンゴー・メロン・さくらんぼ

制限時間：100分

スイパラの“最強フルーツ期間”が本気すぎる

ももが食べ放題で楽しめる、期間限定のコースが登場します。みずみずしい夏のフルーツを好きなだけ味わえるので、満足感が高そう！ 4種のフルーツのファーストプレートも、この時期ならではの特別感があります。

さらにメロンタルトも加わり、フルーツとスイーツの両方をしっかり楽しめる内容になっています。この機会に店舗で体験してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。