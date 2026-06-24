1ピース1900円超のメロンケーキも食べ放題！ニューオータニ夏ビュッフェ

ホテルニューオータニ幕張は7月1日～31日の期間、ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」にて「サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ～サマーフルーツコレクション～」を開催します。
マンゴーやメロンなど旬のフルーツを使用したスイーツを中心に、ホテルメイドの食事メニューまで幅広く提供します。1ヵ月限定で、夏らしいフルーツメニューを楽しめる内容です。
1ピース1900円超の贅沢ケーキを好きなだけ！
糖度14％以上のマスクメロンを使用した1ピース1900円超の「スーパーメロンショートケーキ」をはじめ、「ストロベリーショートケーキ」や「マンゴーショートケーキ」などのスイーツを提供します。
グラスデザートの「マンゴーゼリー」や「メロンゼリー」、「マンゴーロール」「メロンタルト」などもそろい、フルーツを使った多彩なデザートが並びます。
さらに、ピーチやベリーを使った「フルーツコンポート」や「フルーツ団子」なども登場します。
焼きたてで提供する「チョコバナナパンケーキ」は、チョコレートソースやバナナ、バニラアイスクリームと合わせた一品です。新たに登場する「フローズンヨーグルトバー」では、マンゴーやミックスベリー、大納言小豆からトッピングを選べます。
食事メニューには、ホテル伝統のローストビーフのカッティングサービスをはじめ、「バーベキューポーク」や「白身魚と海の幸のアクアパッツァ」などを用意します。
サンドウィッチは「フルーツサンドウィッチ」や「レモン香るスモークサーモンサンドウィッチ」、「だし巻き卵サンド」、土・日・祝日限定の「ステーキサンドウィッチ」などを展開します。
店内の窯で焼き上げるピッツァでは、「マルゲリータ」に加え、フルーツとカスタードクリームを使用した「フルーツピッツァ」を提供します。締めのメニューとして「ローストビーフ丼」や「麻婆豆腐丼」、「汁なし担々うどん」なども用意しています。
■販売概要
メニュー名：サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ～サマーフルーツコレクション～
期間：7月1日～31日
時間：ランチ 11時～16時（料理終了） ※120分制
ディナー 17時30分～20時（料理終了） ※毎週土・日曜日
場所：ホテルニューオータニ幕張 ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」（ロビィ階）
住所：千葉県千葉市美浜区ひび野2-120-3
料金：大人 6800円（土・日・祝日 7500円）
小学生 3000円、幼児（4歳以上） 1500円
※いずれもサービス料別
これは確実に元が取れる
マンゴーやメロンを中心としたスイーツがそろい、食事メニューも充実しているため、甘いものからしっかり食事まで幅広く楽しめそうです。特に1ピース1900円超の「スーパーメロンショートケーキ」は見逃せません！
夏らしいフルーツをたっぷり味わいたい人にとっては見逃せない内容です。この機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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