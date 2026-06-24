すべてを手にした男はどう生きるべきか？『俺の空』全9巻が１冊99円【Kindle漫画セール情報】

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本宮ひろ志センセイの大人版男浪漫漫画『俺の空』全9巻が１冊99円・全巻揃えても891円という大特価セールです。

本宮ひろ志センセイの作品には「男子たるものこう生きるべし」といったテーゼを描いた作品が多くありますが、本作は、その最たる作品のひとつです。学園を舞台にした作品では、何も持たない、むしろ社会的に逆境に身を置く男子学生を主人公に、たとえ手に何もなくとも心を常に輝かせろと訴える作品が多いのですが、それとは逆に、本作の主人公・安田一平は、容姿端麗、文武両道に秀でて、もちろんお金もあるという、物質的にはすべてを手にした大財閥の御曹司。そんな男の理想的な生き方を、花嫁探しの旅を通して学んでいくという物語です。

連載誌が『週刊プレイボーイ』であったことと、昭和的価値観で描かれた作品であることから、今見ると荒唐無稽に映る描写も多いですが、一平の旅立ちの時点ではまだ高校生で、一人前の大人になりきっていない男子が大人になるための、いわば通過儀礼の旅として描かれている側面もあり、『魔女の宅急便』や『スタンドバイミー』などに通づる普遍性のあるテーマを扱った物語として読むこともできます。

昭和的には”放浪劇”、平成では”自分探し”というジャンルで呼ばれる、本宮ひろ志版『君たちはどう生きるか』作品の傑作です。

最初の相手が担任の教師という旅立ちが、昭和的でもあり、卒業を折り込んだ演出でもあるというオープニングも素晴らしい

俺の空

本宮ひろ志 (著)

全9巻（完結）

891円 (各巻99円)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

日本最大級の財閥・安田グループの後継者、安田一平は、成績優秀・スポーツ万能の高校生。安田家には、次期当主となる者は一年間外の世界を旅し、一族が認める人生の伴侶を自分で見つけなければならない、という掟があった。



一平は旅に出て、各地で多くの女性や個性的な男たちと出会う。旅先では暴力や犯罪、政財界の思惑、貧困や搾取といった問題にも巻き込まれるが、安田財閥の御曹司であることを隠しつつ、時に利用したりしながら、自分なりの正義で人を助けていく。



やがて旅は、単なる花嫁探しではなく、一平が財閥の後継者として背負うもの、その力をどう使い何を為すべきなのかを知る旅へと変わっていく。