セガは6月22日、ヘンテコ病院経営シミュレーション『ツーポイントホスピタル：ハートフルコレクション』を、PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2 向けに発売すると発表。発売日や価格などは未定だ。

また、発売中の『ツーポイントミュージアム』のコラボレーション情報や追加ダウンロードコンテンツ（DLC）など、シリーズ最新情報も公開している。

■『ツーポイントホスピタル：ハートフルコレクション』発売決定！

シリーズの開発元であるTwo Point Studiosの設立10周年を記念して、シリーズの原点である『ツーポイントホスピタル』にすべての追加コンテンツを収録した決定版『ツーポイントホスピタル：ハートフルコレクション』がPlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2 向けに登場。

本作は、2018年に発売された『ツーポイントホスピタル』本編に加え、これまで配信された有料DLCおよび無料アップデートをすべて収録したオールインワンパッケージとなる。

【収録DLC】

「ビッグフット」

「ペバリー・アイランド」

「クローズエンカウンター」

「オフ・ザ・グリッド」

「カルチャーショック」

「スティッチ・イン・タイム」

「スピーディーリカバリー」

発売日などの詳細は、後日発表予定。また、本作の発表にあわせて最新トレーラーを公開しているのでチェックしよう。

▼視聴はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=djoEQbOpDt0&feature=youtu.be

■『ツーポイントミュージアム』×『デイヴ・ザ・ダイバー』コラボコンテンツ配信中！

『ツーポイントミュージアム』ゲーム内の「デジバース」にて、『デイヴ・ザ・ダイバー』とのコラボコンテンツを、全プレイヤー向けの無料アップデートとして配信開始した。

本アップデートでは、プレイヤーは「ブルーホール」に存在する3つの調査地点へ専門家を派遣し、6種の海洋生物からなる多彩な“メニュー”を入手できる。さらに、新たな水槽装飾を活用して「魚人族」に快適な空間を提供できるほか、バンチョの「寿司バー」を館内に設置することで、新鮮なネタを振る舞う新たなビジネスを展開することも可能。

本コラボコンテンツの紹介トレーラーも公開中だ。

▼視聴はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=O_hfiKVeFfY&feature=youtu.be

■Nintendo Switch 2 版『ツーポイントミュージアム』DLC第3弾『アーティーファクト』配信

Nintendo Switch 2 版『ツーポイントミュージアム』向けのDLC第3弾『アーティーファクト』を配信開始。本DLCでは、ツーポイント州内に存在するアート作品の収集および制作をテーマに、クリエイティブな学芸員として新たなミッションに挑戦できる。アートを通じて、これまでとは一味違う展示体験を楽しもう。

■PC（Steam）版『ツーポイントミュージアム』セール中！

現在、PC（Steam）にて『ツーポイントミュージアム』および各種DLCを対象とした期間限定セールを開催中。

●セール対象製品

・『ツーポイントミュージアム』

3888円 ⇒ 2604円（33％オフ）

・『ツーポイントミュージアム：剣と魔法の宝探し』（DLC）

880円 ⇒ 589円（33％オフ）

・『ツーポイントミュージアム：ズージアム』（DLC）

1180円 ⇒ 944円（20％オフ）

・『ツーポイントミュージアム：アーティーファクト』（DLC）

1180円 ⇒ 1062円（10％オフ）

▼セール終了日などの詳細はSteamストアページを確認！

https://store.steampowered.com/app/2185060/_/

■10周年記念アニメシリーズ『ツーポイント・シネマティック・ユニバース』始動

スタジオ設立10周年を記念し、ツーポイントの世界に生きる個性豊かなキャラクターたちに焦点を当てたアニメシリーズ『ツーポイント・シネマティック・ユニバース』が始動。本シリーズのトレーラーを公開している。

▼視聴はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=HvP0yFupZUk

【ゲーム情報】

タイトル：ツーポイントホスピタル：ハートフルコレクション

ジャンル：ヘンテコ病院経営シミュレーション

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2

発売日：未定

価格：未定

CERO：審査中

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