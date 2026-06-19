「グラビア・オブ・ザ・イヤー 2025」ネクストブレイク賞に輝いた井手美希（いで・みき）さんが、5th DVD「miki together」（発売元：エスデジタル、収録時間：120分、価格：4620円）の発売記念イベントを6月14日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2026年2月リリースの4th DVD「miki collection」の続編と呼べるのが今作で、友達以上・恋人未満の関係が少しずつ進展する物語。南国デートをコンセプトに、前作と同じく12月に沖縄で撮影された映像である。

――仕上がりはいかがですか？

【井手美希】 ジャケ写みたいな大人っぽい衣装も多かったし、髪をかき上げたりする仕草とかも含めて、お姉さん風のシーンが盛り込まれた作品になりました。5枚目ですし、ちょっと成長したかなと思います（笑）。

――シーンの紹介を。

【井手美希】 海に出かけて浮き輪で遊んだり、庭でバドミントンをやったり、バスタブに浸かってくつろいだり。寝室で黒のランジェリーを見せるところも、後半に収録されています。

――オススメは？

【井手美希】 沖縄の古民家で「どう、似合っている？」と浴衣姿を披露するシーンです。（地元の）佐賀県のことを話したり、縁側で浴衣を脱いで水着になったり、普段と違う艶っぽさと大人っぽさが出ている点を推したいです。

――これからの抱負も。

【井手美希】 ネクストブレイク賞をいただけたことは本当にうれしかったのですが、デビュー時からのフレッシュ感や笑顔は残しつつ、自分にしか出せない魅力を模索しながら作品を出していきたいです。

新しい情報として、佐賀県鹿島市の魅力を伝える「かしましか魅力探求ラボ」の主任研究員（アンバサダー）を務めることを発表。「食べ物も美味しいし、人も優しくて、時間がゆっくり流れている場所なので、心を落ち着かせたときに訪れてほしい」とPRした。