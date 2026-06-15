アイドルグループ「イイトコドリ」の緑色担当として活躍する桜木美緒（さくらぎ・みお）さんが、5th DVD「ひみつのSeason」（発売元：エスデジタル、収録時間：111分、価格：4620円）の発売記念イベントを5月9日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

週末に開催される数々のライブをこなしながら、グラビアでの人気を追い風にファンを増やす桜木さん。11月に静岡県の下田で撮影された5th DVDでは、温泉旅館の看板娘を演じていて、宿泊客（＝視聴者）をもてなす様子が描かれる。

――どんなシーンが楽しめますか？

【桜木美緒】 朝起きて体操したり、温泉旅館なので浴衣姿でもてなしたり、寝室で枕投げをやったり、チャプターを追うごとに仲が深まっていく感じです。実は看板娘は高校生という設定なので、制服姿で魅せるシーンも。これがジャケ写になりました。

――オススメは？

【桜木美緒】 初めて挑戦したのですが、黒のタイトなレオタードを着ているシーンです。普通のビキニと比べて「着ている感」はあるのに、レース素材で全体的に透けているから肌がほぼ見えているという点にドキドキしました。

――ほか注目は？

【桜木美緒】 海へ遊びに行くシーンです。大きなボールを持ってはしゃいだり、浜辺を走ったり、砂浜に落書きをしたり、可愛くておちゃめな映像になっています。どんな字を書いたのかは、ぜひ視聴して確かめてほしいです。

――実際の桜木さんは、大きな休みがあったら旅行などをするタイプ？

【桜木美緒】 いえ、ずっと家にこもっています（笑）。Uber Eatsを頼んだり、アニメ作品ワンクール分を一気に視聴しちゃったり、めっちゃインドア派です。

――イイトコドリの活動についても。

【桜木美緒】 4月からまた新体制になったのですが、メンバーみんなで仲よくワチャワチャやっています。旧体制からのファンの方々に「美緒ちゃんがいるからライブに来たよ」と言っていただけるので、これからもがんばっていきたいです。

GW期間中もライブ開催は多かったが、「大きな夏フェスへの参加を目指したい」と当面の目標を語った。ソロでは6月27日に開催される「第9回 クリームセッション撮影会 in Gスタ」に参加するほか、7月10日に6th DVD「桜木ちゃんはちょっぴり不器用」のリリースを控えており、グラビア活動で勢いに乗る。