キックボクシングのリングに花を添える「KNOCK OUTガールズ」に2年連続で選出された神楽坂 茜（かぐらざか・あかね）さんが、 7th BD＆DVD「茜さす」（発売元：MERA、収録時間：162分、価格：BD：5720円、DVD 4620円）の発売記念イベントを6月6日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2026年のKNOCK OUTガールズは、試合のルール（RED・BLACK・UNLIMITED）になぞらえ、総勢14名のメンバーを3つのチームに振り分けて役割を明確化。神楽坂さんは「team BLACK」の一員として試合を盛り上げている。3月に熱海と伊豆で撮影された7th BD＆DVDは、同タイトルの1st写真集（発行元：辰巳出版、定価：4400円）と同時ロケによるものである。

――ロケはいかがでした？

【神楽坂 茜】 実は歴代イメージDVDで海で撮ったことがなかったので、「できたら海に行きたいです」と監督さんに無理を承知でお願いしたんです。伊豆や熱海の温泉旅館だけでなく、海辺を白いワンピースで歩いたり、水着姿を披露できたのはよかったです。

――シーンの紹介を。

【神楽坂 茜】 髪を三つ編みにしてキッチンで大きなクマさん（ぬいぐるみ）と遊んだり、温泉旅館で浴衣を着たり、メタリックのビキニで屋上に行ってカッコいいポーズをキメたり。可愛らしさと艶っぽさを詰め込んだ映像になりました。

――オススメは？

【神楽坂 茜】 寝室で赤のランジェリーの上に黒のカーディガンを羽織ったシーンです。少しずつ脱いでいくのですが、ベッドに横たわってシーツを使いながらギリギリまで見せています。全体で最もセクシーに仕上がっていると思います。

――1st写真集についても。

【神楽坂 茜】 同時ロケなので衣装もシチュエーションも共通ですが、くびれとお尻を中心に撮ってもらう予定だったので、ロケ前に筋トレでかなり鍛えました。表紙もですが、随所にあるバックショットを楽しんでほしいです。

紙の写真集を出すのは令和のグラビア活動における到達点だが、「南の島で撮ったことがないので、そこを目標にこれからもがんばっていきたい」との抱負。所属事務所による「たんぽぽ撮影会」の人気も高く、次回は7月12日を予定しているのでスケジュールを空けて待ちたい。