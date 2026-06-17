キックボクシングのリングに花を添える「KNOCK OUTガールズ」に2年連続で選出された神楽坂 茜（かぐらざか・あかね）さんが、 7th BD＆DVD「茜さす」（発売元：MERA、収録時間：162分、価格：BD：5720円、DVD 4620円）の発売記念イベントを6月6日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
2026年のKNOCK OUTガールズは、試合のルール（RED・BLACK・UNLIMITED）になぞらえ、総勢14名のメンバーを3つのチームに振り分けて役割を明確化。神楽坂さんは「team BLACK」の一員として試合を盛り上げている。3月に熱海と伊豆で撮影された7th BD＆DVDは、同タイトルの1st写真集（発行元：辰巳出版、定価：4400円）と同時ロケによるものである。
――ロケはいかがでした？
【神楽坂 茜】 実は歴代イメージDVDで海で撮ったことがなかったので、「できたら海に行きたいです」と監督さんに無理を承知でお願いしたんです。伊豆や熱海の温泉旅館だけでなく、海辺を白いワンピースで歩いたり、水着姿を披露できたのはよかったです。
――シーンの紹介を。
【神楽坂 茜】 髪を三つ編みにしてキッチンで大きなクマさん（ぬいぐるみ）と遊んだり、温泉旅館で浴衣を着たり、メタリックのビキニで屋上に行ってカッコいいポーズをキメたり。可愛らしさと艶っぽさを詰め込んだ映像になりました。
――オススメは？
【神楽坂 茜】 寝室で赤のランジェリーの上に黒のカーディガンを羽織ったシーンです。少しずつ脱いでいくのですが、ベッドに横たわってシーツを使いながらギリギリまで見せています。全体で最もセクシーに仕上がっていると思います。
――1st写真集についても。
【神楽坂 茜】 同時ロケなので衣装もシチュエーションも共通ですが、くびれとお尻を中心に撮ってもらう予定だったので、ロケ前に筋トレでかなり鍛えました。表紙もですが、随所にあるバックショットを楽しんでほしいです。
紙の写真集を出すのは令和のグラビア活動における到達点だが、「南の島で撮ったことがないので、そこを目標にこれからもがんばっていきたい」との抱負。所属事務所による「たんぽぽ撮影会」の人気も高く、次回は7月12日を予定しているのでスケジュールを空けて待ちたい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります