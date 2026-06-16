ロシア系のクォーターで絵師グラドルとして活躍中の百合川サシャ（ゆりかわ・さしゃ）さんが、3rd DVD「チェートヴィルチ」（発売元：竹書房、収録時間：162分、価格：4620円）の発売記念イベントを5月16日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2025年秋に都内のスタジオなどで撮影された3rd DVDは、先行して発売された同タイトルの1st写真集（発行元：竹書房、定価：4290円）の映像バージョンと呼べるもの。ロケーションや衣装は共通だが、「初めてのプライベート撮影会」をテーマに撮影されている。なお、タイトルはロシア語で4分の1（クォーター）の意味である。

――どんなシーンが楽しめますか？

【百合川サシャ】 白の長袖ニットを着て、緊張しながら「がんばります」と話しかけるところから始まって、リビングで浴衣姿を披露したり、スタジオの屋上に行ってハイレグのレオタード姿を披露したり、洋室で可愛いゴスロリ衣装を着たりしました。

――オススメは？

【百合川サシャ】 畳の部屋で晒（さらし）に褌（ふんどし）というスタイルで魅せるシーンです。人生で一度はやってみたかったので、実現したのがうれしかったです。ねじり鉢巻みたいな褌でいい具合に絞られているので、お尻フェチの方はグッとくると思います。

――ほか注目は？

【百合川サシャ】 紐リボンの制服を着たシーンがあることです。仕事でもあまり着るほうではないし、コスプレ感のあるものが多かったので、今回は特に清楚でさわやかな印象だったのがよかったです。

――ファンからの評判は？

【百合川サシャ】 最後に収録されている、ワインを飲むシーンについての意見が多かったです。実際に飲んでいたのですが、顔が赤くなりやすいので「本当に酔っ払ってる？」と聞かれたりしました。ちょっと酔ってしまったので今作は（100点満点で）89点にします（笑）。

今後のスケジュールとしては、6月20日・21日に開催される「Melty撮影会」に参加する予定。いずれも個撮になっているが、「6月最後なのでぜひ会いに来てほしい」と呼びかけた。20日が東京メトロの新宿御苑駅が最寄りの「STUDIO BAROQUE（バロック）」、21日が雑司ヶ谷駅が最寄りの「STUDIO MONTFORT（モンフォール）」にて。