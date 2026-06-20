68年後、呪術師は宇宙難民と出会う『呪術廻戦≡（モジュロ） 』全3巻完結が50%還元セール【Amazon漫画週末祭】

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『呪術廻戦』で描かれたデスゲーム「死滅回游」から68年後の2086年の地球。呪霊の存在する地球に、宇宙船とともに表れた地球外生命体と呪術を操る人類の共存を探るという、オカルト的SFスピンオフ作。原作にクレジットされている『呪術廻戦』著者の芥見下々センセイが、文字通り原作を担当し、岩崎優次センセイが作画を担当している、正当後継作です。

前作のオカルトバトル漫画の延長線上にありつつ、「宇宙難民」「外交」「異文化共生」と、まったく違うジャンルに軸足を移すという、かなりトリッキーな作品です。

全3巻とコンパクトにまとまっているので、未読の方はこの機会にぜひ！ セールは6月19/20/21日の3日間限定です！

呪術師 vs 宇宙人 異なる文化の衝突で改めて問い直す”共生”の意義

呪術廻戦≡（モジュロ）

岩崎優次 (著)、芥見下々 (原作)

全3巻（完結）

1,629円 ＋ポイント還元 816 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

2086年、宇宙から5万人の難民を乗せた船が地球へ現れる。彼らはシムリア星人を名乗り、地球での共生を望むが、その出現は呪術界と人類社会を大きく揺らす。



呪術師の乙骨真剣と乙骨憂花は、シムリア星人の特使マルル・ヴァル・ヴル・イェルヴリを伴い、京都で起きた誘拐事件の調査へ向かう。そこで彼らは、地球人とシムリア星人の対立、文化や信仰の違い、呪霊と異星人の存在が持つ危うい共通点に直面する。



やがて戦いは、単なる呪霊祓いでは済まない規模へと拡大。真剣と憂花は、呪術師として戦うだけでなく、「異なる存在と共に生きることが可能なのか」という問いに答えを出そうとする。『呪術廻戦』の68年後を描く、全3巻の短期集中スピンオフ。



そのほかのセール対象作品はこちら！（シリーズ第1巻のみ表示）