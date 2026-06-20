このページの本文へ

Kindle漫画セール情報「推し漫」 第183回

夜の街で伸ばした手では救いきれなかった二人の物語『みいちゃんと山田さん』が50%還元セール【Amazon漫画週末祭】

2026年06月20日 16時00分更新

文● ムラリン　編集⚫︎ ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

※画像をタップすると外部サイトに移動します

　夜の街・新宿を舞台にした、不器用にしか生きられなかった女の子たちのヒューマンドラマ。あまりにも痛く、読んでいてマイナスな感情しか生まれてこないという、だいぶ読み手を選ぶ漫画です。

　みいちゃんはちょっと足りない女の子。しかしこの漫画が痛いのは、そんなみいちゃんの行動の特殊性よりも、その行動に反応する周囲のサブキャラの、苛立ちや心配、見下しや諦めといった、読者がみいちゃんに対して抱くであろう感情を先回りして突きつけてくることです。物語は、冒頭から主人公であるみいちゃんの12か月後の死が暗示され、読者は、結末から逆算し、どうしてそんな結末に至るかを追っていくことになります。本気で読み進めるのが辛くなるけど、続きが気になる。そんな作品です。

　現在、最新第6巻まで50%ポイント還元セール中。セールは6月19/20/21日の3日間限定です！

『みいちゃんと山田さん』の購入はこちら(Amazon)

最新第6巻は「やがて来る結末」に向け緊張が高まっていくかなりヘビー展開なので覚悟して読もう

※画像をタップすると外部サイトに移動します

『みいちゃんと山田さん』の購入はこちら(Amazon)

みいちゃんと山田さん
亜月ねね (著)
全6巻（続巻）
4,752円 ＋ポイント還元 2,376 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介　

　「これはみいちゃんが殺されるまでの12か月の物語」

　2012年、新宿・歌舞伎町のキャバクラ「エフェメール」で働く大学生の山田さん（仮名）は、新人キャストのみいちゃんと出会う。みいちゃんは明るく働く意欲もあるが、読み書きや接客の基本でつまずき、周囲から扱いに困る存在として見られてしまう。山田さんは、そんなみいちゃんの姿に過去の自分の体験を重ね、放っておけず少しずつ距離を縮めていく。

　物語は、みいちゃんの死という結末を最初に示したうえで、二人が出会ってからの12か月をたどっていく。読者は「なぜそうなったのか」を追いながら、みいちゃんと山田さん、それぞれの選択と届かなかった手を見届けることになる。


　そのほかのセール対象作品はこちら！（シリーズ第1巻のみ表示）

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

クルマ情報byASCII

ピックアップ

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中