国内ゲームメディアによる称賛コメント映像を公開！
『SHINOBI 復讐の斬撃』のNintendo Switch 2 版が9月24日に発売決定！
セガは6月19日、Nintendo Switch 2 向けに『SHINOBI 復讐の斬撃』を発売すると発表。発売日は、2026年9月24日。通常版のパッケージ版／ダウンロード版が3300円、デジタルデラックス版が4400円だ。
現在、全国のゲーム取扱店にてパッケージ版の予約を受け付け中。あわせて、ニンテンドーeショップにてダウンロード版の予約も開始している。
また、Nintendo Switch 2 版の発売決定を記念して、国内のゲームメディアから寄せられた称賛コメントを収録した「アコレードトレーラー第2弾」を公開している。熱い評価の声を、ぜひ映像で確認しよう。
▼アコレードトレーラー第2弾
https://youtu.be/38Sq4pFdAsw
■デジタルデラックス版も予約受け付け中
本作のデジタルデラックス版もニンテンドーeショップにて予約受け付け中。ゲーム内アイテムをセットにした「スターターパック」、セガタイトルのキャラクターがボスとして登場する「セガ ヴィランズステージ」、さらに「デジタルアートブック＋サウンドトラック」が付属する。
＜デジタルデラックス版 内容＞
●『SHINOBI 復讐の斬撃』ゲーム本編
●デジタルデラックスアップグレード
・スターターパック
（ジョー・ムサシ追加衣装「ゴーストスタイル」、追加護符「応急手当」、ゲーム内通貨）
・セガ ヴィランズステージ
・デジタルアートブック＋サウンドトラック
※「セガ ヴィランズステージ」は発売日よりダウンロードコンテンツ（DLC）として単体でもご購入いただけます。
■予約特典・早期購入購入特典情報
【予約特典／早期購入特典】（パッケージ版／デジタル版共通）
ダウンロード版の予約特典、パッケージ版の早期購入特典として、ゲーム内で使用できるDLCが付属する。
＜予約特典／早期購入特典内容＞
●ジョー・ムサシ追加衣装「アーケードスタイル」（ゲーム内アイテム）
●追加護符「祝福」（ゲーム内アイテム）
※パッケージ版の早期購入特典の有無につきましては、ご予約時に各販売店にてご確認ください。
※デジタル版の予約特典付与期限は、2026年9月24日12時59分までとなります。
【店舗別早期購入特典】
対象店舗にてパッケージ版を購入すると、各店舗オリジナルの早期購入特典が付属する。
・セガストア オンライン：オリジナルB3タペストリー（本作キービジュアル使用）
・Amazon.co.jp：オリジナル壁紙
【ゲーム情報】
タイトル：SHINOBI 復讐の斬撃
ジャンル：プラットフォームバトルアクション
販売：セガ
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※PS4／XSX|S／Xbox One／PC（Steam）はダウンロード版のみ。
発売日：
PS5／PS4／Switch／XSX|S／Xbox One／PC（Steam）版：発売中（2025年8月29日）
Switch 2版：2026年9月24日予定
価格：
通常版：3300円（パッケージ版／ダウンロード版）
デジタルデラックス版：4400円（ダウンロード版）
CERO：B（12歳以上対象）
©SEGA
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります