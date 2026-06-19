セガは6月19日、Nintendo Switch 2 向けに『SHINOBI 復讐の斬撃』を発売すると発表。発売日は、2026年9月24日。通常版のパッケージ版／ダウンロード版が3300円、デジタルデラックス版が4400円だ。

現在、全国のゲーム取扱店にてパッケージ版の予約を受け付け中。あわせて、ニンテンドーeショップにてダウンロード版の予約も開始している。

また、Nintendo Switch 2 版の発売決定を記念して、国内のゲームメディアから寄せられた称賛コメントを収録した「アコレードトレーラー第2弾」を公開している。熱い評価の声を、ぜひ映像で確認しよう。

▼アコレードトレーラー第2弾

https://youtu.be/38Sq4pFdAsw

■デジタルデラックス版も予約受け付け中

本作のデジタルデラックス版もニンテンドーeショップにて予約受け付け中。ゲーム内アイテムをセットにした「スターターパック」、セガタイトルのキャラクターがボスとして登場する「セガ ヴィランズステージ」、さらに「デジタルアートブック＋サウンドトラック」が付属する。

＜デジタルデラックス版 内容＞

●『SHINOBI 復讐の斬撃』ゲーム本編

●デジタルデラックスアップグレード

・スターターパック

（ジョー・ムサシ追加衣装「ゴーストスタイル」、追加護符「応急手当」、ゲーム内通貨）

・セガ ヴィランズステージ

・デジタルアートブック＋サウンドトラック

※「セガ ヴィランズステージ」は発売日よりダウンロードコンテンツ（DLC）として単体でもご購入いただけます。

■予約特典・早期購入購入特典情報

【予約特典／早期購入特典】（パッケージ版／デジタル版共通）

ダウンロード版の予約特典、パッケージ版の早期購入特典として、ゲーム内で使用できるDLCが付属する。

＜予約特典／早期購入特典内容＞

●ジョー・ムサシ追加衣装「アーケードスタイル」（ゲーム内アイテム）

●追加護符「祝福」（ゲーム内アイテム）

※パッケージ版の早期購入特典の有無につきましては、ご予約時に各販売店にてご確認ください。

※デジタル版の予約特典付与期限は、2026年9月24日12時59分までとなります。

【店舗別早期購入特典】

対象店舗にてパッケージ版を購入すると、各店舗オリジナルの早期購入特典が付属する。

・セガストア オンライン：オリジナルB3タペストリー（本作キービジュアル使用）

・Amazon.co.jp：オリジナル壁紙

【ゲーム情報】

タイトル：SHINOBI 復讐の斬撃

ジャンル：プラットフォームバトルアクション

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

※PS4／XSX|S／Xbox One／PC（Steam）はダウンロード版のみ。

発売日：

PS5／PS4／Switch／XSX|S／Xbox One／PC（Steam）版：発売中（2025年8月29日）

Switch 2版：2026年9月24日予定

価格：

通常版：3300円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックス版：4400円（ダウンロード版）

CERO：B（12歳以上対象）

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