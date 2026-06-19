Kindle漫画セール情報「推し漫」 第181回
コロナ禍で大会を失った世代のための再起の物語『チハヤリスタート！』50%還元【Amazon漫画週末祭】
2026年06月19日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
それだけがとりえだったのに。それだけが支えだったのに。あのとき、止まってしまった──。
コロナ禍で生活に大きな変化を余儀なくされた世代が再起をかけて走り出す姿を描いた、挫折から再起する女子ランナーの物語。ポップでライトな絵柄なので、重苦しくはないですが、刺さる人にはめちゃ刺さる漫画。著者のたけうちホロウセンセイがお金がなく絶望していた時期に、Orangestarの楽曲『Surges』を聴いて原型ができたという青春グラフィティ。
現在全4巻が発売中。最新・第5巻が8月3日に発売予定で、既刊全巻50%ポイント還元セール中。6月19/20/21日の3日間限定！
もどかしさとか窮屈さとか不安とか焦りとか我慢とか。そんなものを抱え込んでしまったすべての人に。
もともとは女子じゃなく、クズ男が主人公の物語だったがボツになったそうです（ナイス）
チハヤリスタート！
たけうちホロウ (著)
全4巻（続巻）
3,080円 ＋ポイント還元 1,540 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
足が速いことだけが誇りだった桜坂千早。中学時代に出会った天才ランナー・小清水澪に心を焼かれ、陸上に人生を賭ける。別々の高校に進みインターハイで戦う約束を交わす二人だが、コロナ禍により約束は消えた。目標も舞台も失い、止まってしまう千早の時間。引きこもりのまま迎えた25歳のとき、かつての親友と再会し、再び陸上の世界へと踏み出す千早。澪との“再戦”の気配が、止まっていた心拍を叩き起こす！
そのほかのセール対象作品はこちら！（シリーズ第1巻のみ表示）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第180回
エンタメ絶対に打たれない3球で甲子園を目指すイカれた野球漫画『サンキューピッチ』が全巻50%還元【Amazon漫画週末祭】
-
第179回
エンタメ「次にくるマンガ大賞」第1位『魔男のイチ』が全巻50%還元【Amazon漫画週末祭】
-
第178回
エンタメ手塚治虫の傑作医療マンガ『ブラック・ジャック』全巻231円均一！【Kindle漫画セール情報】
-
第177回
エンタメ”思い込み”が凶器の殺人請負人『不能犯』が全巻77円！【Kindle漫画セール情報】
-
第176回
エンタメ決して人間の味方というわけじゃない『ゲゲゲの鬼太郎 水木しげる大全集版』が50%還元セール！【Amazon漫画週末祭】
-
第175回
エンタメレトロ可愛いだけじゃない！ ジェットコースター的大正ロマン漫画『はいからさんが通る』全8巻が50%ポイント還元セール【Amazon漫画週末祭】
-
第174回
エンタメ釣りを通して日本を再発見する漫画『釣りキチ三平』全65巻が50%還元セール！【Amazon漫画週末祭】
-
第173回
エンタメ昭和のお色気コメディ漫画『まいっちんぐマチコ先生』が50%ポイント還元セール【Amazon漫画週末祭】
-
第172回
エンタメかわいいとセクハラの交差点『彼とカレット。』がついに50%還元セール！【Amazon漫画週末祭】
-
第171回
エンタメ料理で殴り合う昭和の料理バトル漫画『包丁人味平』が実質1巻165円！【Amazon漫画週末祭】
- この連載の一覧へ