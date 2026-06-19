コロナ禍で大会を失った世代のための再起の物語『チハヤリスタート！』50%還元【Amazon漫画週末祭】

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それだけがとりえだったのに。それだけが支えだったのに。あのとき、止まってしまった──。

コロナ禍で生活に大きな変化を余儀なくされた世代が再起をかけて走り出す姿を描いた、挫折から再起する女子ランナーの物語。ポップでライトな絵柄なので、重苦しくはないですが、刺さる人にはめちゃ刺さる漫画。著者のたけうちホロウセンセイがお金がなく絶望していた時期に、Orangestarの楽曲『Surges』を聴いて原型ができたという青春グラフィティ。

現在全4巻が発売中。最新・第5巻が8月3日に発売予定で、既刊全巻50%ポイント還元セール中。6月19/20/21日の3日間限定！

もどかしさとか窮屈さとか不安とか焦りとか我慢とか。そんなものを抱え込んでしまったすべての人に。

もともとは女子じゃなく、クズ男が主人公の物語だったがボツになったそうです（ナイス）

チハヤリスタート！

たけうちホロウ (著)

全4巻（続巻）

3,080円 ＋ポイント還元 1,540 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

世界を包んだ理不尽に心を折られた女子が、“約束”だけを燃料に、もう一度“走る理由”を奪い返す女子陸上スポーツ漫画。



足が速いことだけが誇りだった桜坂千早。中学時代に出会った天才ランナー・小清水澪に心を焼かれ、陸上に人生を賭ける。別々の高校に進みインターハイで戦う約束を交わす二人だが、コロナ禍により約束は消えた。目標も舞台も失い、止まってしまう千早の時間。引きこもりのまま迎えた25歳のとき、かつての親友と再会し、再び陸上の世界へと踏み出す千早。澪との“再戦”の気配が、止まっていた心拍を叩き起こす！



そのほかのセール対象作品はこちら！（シリーズ第1巻のみ表示）