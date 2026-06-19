絶対に打たれない3球で甲子園を目指すイカれた野球漫画『サンキューピッチ』が全巻50%還元【Amazon漫画週末祭】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

たった3球しか全力で投げられない、ただし絶対打たれない剛速球を持つピッチャーを使って、いかに甲子園大会を戦っていくかを描いたコメディ野球漫画『サンキューピッチ』。イカれた野球狂たちが総出で熱いバトルを繰り広げる本作ですが、絶対打たれない球を3球だけ使って野球に勝つとしたら、どうやって勝つか？のバリエーションを毎回考えるキャプテンの小堀くんが本作の主役なのではないかとすら思えてくるほど、普通の野球とは違う濃密な野球が頼めます。ただいま第6巻まで発売中で、今なら全巻50%ポイント還元セール！

セールは6月19/20/21日の3日間限定です！

3分しか戦えないウルトラマンのように制約付きのピッチャーという発想から生まれた漫画

サンキューピッチ

住吉九 (著)

全6巻（続巻）

4,392円 ＋ポイント還元 2,196 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

神奈川県の高校球児の間で、ある噂が広がっていた。夜な夜な現れては「3球勝負」を挑む謎の男「野球部狩り」。その男は驚異的な豪速球を投げ、誰も打てないという。



県立横浜霜葩高校野球部のキャプテン・小堀へいたは、甲子園出場のためこの男をスカウトしようと自ら囮になる。現れたのは同じ学校の生徒・桐山不折。彼は中学時代に「天才」と呼ばれた投手だったが、ある秘密を抱えていて、1日3球しか全力で投げられない……。高校3年生、最後の夏まで残り3週間。投げられる球はわずか3球──9回ウラから始まる、予測不能のゲームが幕を開ける！



そのほかのセール対象作品はこちら！（シリーズ第1巻のみ表示）