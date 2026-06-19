Kindle漫画セール情報「推し漫」 第179回
「次にくるマンガ大賞」第1位『魔男のイチ』が全巻50%還元【Amazon漫画週末祭】
2026年06月19日 16時00分更新
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原作は『魔入りました！入間くん』の西修センセイ、作画は『アクタージュ』の宇佐崎しろセンセイ、このお二人がタッグを組んだ『魔男のイチ』。
「次にくるマンガ大賞2025」コミックス部門で第1位になるなど、期待の大きさを裏切らずしっかり面白いアクションバトル漫画です。登場人物が全員最強という前提の上で、毎回、訪れる「さすがにこれは無理やろ」と思われるピンチを、「そう来たか！」と思わせてくれる展開で打破していくのが爽快です。
現在第8巻まで刊行。全巻50%ポイント還元セール中。『鬼滅の刃』のアニメ化が発表されたのが第10巻発売のころだった気がするので、たぶん2027年中にはアニメ化待ったなしだと思われます。青田買いにどうぞ。
どうすんのこれ？という展開をひっくり返すカタルシスが気持ちいいぞ！
魔男のイチ
西修 (著) , 宇佐崎しろ (著)
全8巻（続巻）
4,344円 ＋ポイント還元 2,176 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
唯一魔法を使える男の魔女、”魔男のイチ”が、人間の脅威となる”魔法”と呼ばれる生物を狩るハンティングバトルアクション！
そのほかのセール対象作品はこちら！（シリーズ第1巻のみ表示）
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