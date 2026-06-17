「EDF」シリーズの追加ミッションパックを含むDLC全部入りが大特価！
D3PのPS5／PS4タイトルが最大84％オフ！PS Storeで「夏先取りセール」が開催中
ディースリー・パブリッシャーは6月17日、PlayStation 5／PlayStation 4ダウンロードゲームや追加コンテンツがお買い得なPlayStation Storeのセール「夏先取りセール」への提供タイトルラインアップを公開。セール期間は、2026年7月1日まで。
今回のセールでは、「EDF」シリーズはセール全タイトルがデラックスエディション。そして全タイトルが半額以下となっている。『地球防衛軍5』『地球防衛軍6』をはじめ『デジボク地球防衛軍』『デジボク地球防衛軍2』『EDF:IROM RAIN』が追加ミッションパックを含むDLC全部入りで大特価に。
さらにサイボーグJKアクション『ゼンシンマシンガール』のゲーム本編＆シーズンパスが過去最大割引。そのほか『サムライメイデン』『あのゲー1+2』『夏色ハイスクル★青春白書』などバラエティ豊かなゲームソフトが超お買い得となっているので、お見逃しなく。
以下では、セール対象タイトルの一部を紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、詳しくはセールページか、下記のセールタイトルリストを確認してほしい。
▼セールページ
https://www.d3p.co.jp/information/event/385/
■セール対象タイトル（一部）
●『地球防衛軍6』
・デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）
1万2100円 → 4961円（59％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6DXEDITION000
©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER
●『ゼンシンマシンガール』
6980円 → 3490円（50％オフ） 過去最大割引！
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA26581_00-MACHINEGIRL00000
©2025 YUKE'S
©2025 D3PUBLISHER
●『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』
・デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）
9900円 → 4455円（55％オフ）
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-00000000000000DX
©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER
●『あのゲー1＋2（略）』
1980円 → 1386円（30％オフ）
https://store.playstation.com/product/UP3177-PPSA22107_00-THOSEGAMES120000
©2024 D3PUBLISHER
■セールタイトル一覧
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