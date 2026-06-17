ディースリー・パブリッシャーは6月17日、PlayStation 5／PlayStation 4ダウンロードゲームや追加コンテンツがお買い得なPlayStation Storeのセール「夏先取りセール」への提供タイトルラインアップを公開。セール期間は、2026年7月1日まで。

今回のセールでは、「EDF」シリーズはセール全タイトルがデラックスエディション。そして全タイトルが半額以下となっている。『地球防衛軍5』『地球防衛軍6』をはじめ『デジボク地球防衛軍』『デジボク地球防衛軍2』『EDF:IROM RAIN』が追加ミッションパックを含むDLC全部入りで大特価に。

さらにサイボーグJKアクション『ゼンシンマシンガール』のゲーム本編＆シーズンパスが過去最大割引。そのほか『サムライメイデン』『あのゲー1+2』『夏色ハイスクル★青春白書』などバラエティ豊かなゲームソフトが超お買い得となっているので、お見逃しなく。

以下では、セール対象タイトルの一部を紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、詳しくはセールページか、下記のセールタイトルリストを確認してほしい。

▼セールページ

https://www.d3p.co.jp/information/event/385/

■セール対象タイトル（一部）

●『地球防衛軍6』

・デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

1万2100円 → 4961円（59％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA03672_00-EDF6DXEDITION000

©2022 SANDLOT ©2022 D3PUBLISHER

●『ゼンシンマシンガール』

6980円 → 3490円（50％オフ） 過去最大割引！

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA26581_00-MACHINEGIRL00000

©2025 YUKE'S

©2025 D3PUBLISHER

●『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

・デラックスエディション（ゲーム本編+DLCセット）

9900円 → 4455円（55％オフ）

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0367-PPSA04132_00-00000000000000DX

©2022 SHADE Inc. ©2022 D3PUBLISHER

●『あのゲー1＋2（略）』

1980円 → 1386円（30％オフ）

https://store.playstation.com/product/UP3177-PPSA22107_00-THOSEGAMES120000

©2024 D3PUBLISHER

■セールタイトル一覧