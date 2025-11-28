清楚系美人でタレントやモデルとして幅広い分野で活躍する井手美希（いで・みき）さんが、 3rd DVD「恋する美希」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：100分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月3日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

今年1月にDVDデビューを飾った井手さんだが、その人気は高く、前作に続いてAmazonランキングでも1位を獲得。8月に千葉県と茨城県で撮影された3rd DVDは、家で（視聴者）と一緒に過ごすというのがコンセプト。出身地にちなみ、佐賀弁で話すシーンもあるのが特徴である。

――どんなシーンが楽しめますか？

【井手美希】 リビングやベッドでくつろいだり、青のビキニで海を元気に走ったり、庭で運動をやったり、ランジェリー姿でバスタブに浸かったりしています。近場のロケでしたが、ロケーションをいろいろ変えながら魅せる映像に仕上っています。

――お気に入りは？

【井手美希】 白のワンピースに麦わら帽子をかぶり、砂丘を歩くシーンです。下に水着を着ているのですが、おしゃれ感もあったし、DVDジャケットにも採用されました。

――ほか注目は？

【井手美希】 赤く染まったワイン風呂で撮ったシーンです。水着をワインと同じ落ち着いた色に合わせているのですが、可愛く仕上がってるんじゃないかと。Instagramに写真をアップしたら、ファンの方々からも「癒やされる」と言っていただけました。

――ロケでの思い出なども。

【井手美希】 海に行くシーンのとき、風がすごく強かったことです。あまりの強風で車のなかに入って撮ることになったのですが、元気にはゃしゃぐというよりも大人っぽくてムーディーな映像になったのが印象的でした。

なお、実際の井手さんが恋をすると「結構デレデレ」だというので、そのあたりを加味しながら視聴するとより楽しめるだろう。1年くらい更新が途絶えていたYouTubeの「いでみきチャンネル」では、激辛カップ焼きそば爆食する様子を公開したので、こちらも忘れずに視聴しよう。