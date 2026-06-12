高身長とグラマラスな体が魅力。グラビア界を代表するG党で知られる爽香（さやか）さんが、20th DVD「あなたに一直線」（発売元：竹書房、収録時間：146分、価格：4620円）の発売記念イベントを5月23日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2018年9月の1st DVD「ミルキー・グラマー」から、約8年をかけてついに20thに到達。「最初に竹書房さんで始まって、節目の20枚目でまた戻ってこれたのが本当にうれしいです。ファンのみなさんのおかげだと思います」と前置きして取材が始まった。

――どんな作品になりましたか？

【爽香】 全体的なストーリーはなくて、チャプターごとにいろいろ楽しめるオムニバスです。ロケは2月に沖縄でやったのですが、赤のビキニでビーチに行ってはしゃいだり、室内でオレンジ色のビキニでダンスをしたり、プールでハイレグの競泳水着を見せたりしています。

――オススメは？

【爽香】 白のリュックを背負って、ベルトの部分で胸を隠すシーンです。20枚目になると「なにを使って隠すか？」「どう魅せるか？」が大喜利みたいな感じなんです。大きな反響があったわけではないですが、リュックでも隠せたという点を誇りたいです（笑）。

――大人の色気で攻めているのは？

【爽香】 「奥さんにはなんて言ってきたの？」とホテルの部屋での密会をイメージしたシーンです。ワンピースを脱いだときの黒のランジェリー姿がセクシーだし、濃厚な展開に満足してもらえると思います。

――これからの抱負も。

【爽香】 30歳を過ぎましたし、得意なことを見つけて仕事に活かしたいです。野球観戦はもちろんですが、ギャンブルもパチンコ、ポーカー、麻雀などいろいろやっていまして。競輪と競艇は負け越していますが、パチンコで補って生活しているのでお仕事をお待ちしています！

結婚については、「私生活は野球とギャンブルばかりだし、料理もできないからお嫁さん度は0％。私のことが好きなファンの方に拾ってもらいたい」と回答して笑いを誘った。6月28日開催の「スペシャル大撮影会 in Booty東京」への参加も決まったので、紹介ページで確認してほしい。