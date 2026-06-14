3月にデビューした新アイドルグループ「Lumi→A（ルミア）」で活躍中。「ゆかるん」こと佐々木優佳里（ささき・ゆかり）さんが 5th DVD「雪、ほどける夜」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：143分、価格：4620円）の発売記念イベントを5月30日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
2024年3月のAKB48卒業から、ちょうど2年を経てアイドル再スタート。夏を意識した新曲「サマー・ロックンロール」を発表したところでイベントを迎え、会場にも多くのファンが詰めかけた。情緒的なタイトルが目を引く5th DVDは、1月に信州上田（長野県）で撮影された映像である。
――真冬の信州ロケはいかがでした？
【佐々木優佳里】 本当に寒かったですが、温泉でも有名な場所だし、ロケ前から楽しみにしていたんです。雪は降らないという予報だったのに、初日の夜から降りだして翌朝にカーテンを開けたら雪景色。テンションも上がり、現場判断で屋外に出るシーンを盛り込みました。
――全体的には？
【佐々木優佳里】 温泉旅館での出会いがテーマになっていて、縁側でのんびり過ごしたり、大浴場で湯けむりに包まれたり、寝顔を見られて恥ずかしがったりする姿が楽しめます。雪ロケもあるし、季節感のある映像に仕上がりました。
――オススメは？
【佐々木優佳里】 畳の部屋で長襦袢を披露するシーンです。人生で初めて着させていただいたのですが、胸元をはだける仕草とか、魅せ方を工夫したので注目してほしいです。ジャケ写に採用された寝起きのランジェリー姿も、ナチュラル感があって気に入っています。
――作品に点数を付けるなら？
【佐々木優佳里】 ミニサイズの雪だるまを作ったりとか、大人っぽさだけでなく可愛いところも詰め込めたと思うし、「冬のゆかるんもいいね」と言っていただけるんじゃないかと。（100点中で）120点をあげたいです！
WALLOP放送局ではレギュラー番組「Lumi→Aを推してみるっ？」も始まっていて、6月26日に第7回の配信をスカイツリーの麓にある「WALLOP押上スタジオ」で行なう予定。平日夜の開催であるが、メンバーに会えるチャンスなので要チェックだ。
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