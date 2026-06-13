コスプレイヤーやアイドルユニット「LIZM PALETTE（リズム パレット）」のメンバーとして活躍中の愛河莉音（あいかわ・りお）さんが、1st DVD「大胆日和。」（発売元：マイロール、収録時間：80分、価格：4180円）の発売記念イベントを5月30日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
いま23歳の愛河さんは、高校生のころから本格的にコスプレイヤーとしての活動をスタート。大学を卒業した2025年春からユニットが立ち上がり、グラビアもやってみたいと手を挙げたそうである。これだけ美形でバストは89cm・Hカップ。グラビア映えしないわけがない！
――どんな内容ですか？
【愛河莉音】 初めての映像作品なので、「全部出しちゃえ！」という感じです。もともとコスプレイヤーをやっていましたが、水着やランジェリーを見せることはなかったし、タイトル通り大胆に仕上がっているんじゃないかと思います。
――ロケはいかがでした？
【愛河莉音】 2月に沖縄で行われたのですが、赤のビキニを着てビーチで砂遊びをしたり、バスルームでシャワーを浴びたり、銀色のビキニでプールに入るシーンなどを撮りました。ジャケ写になっている手ブラに近いシーンも、自分からやってみたいとお願いして実現となりました。
――オススメは？
【愛河莉音】 ホテルの部屋で披露したランジェリー姿です。水パイ（＝柔らかい胸）がいい感じに映し出され、谷間をしっかり感じてもらえるかなと。このロケのためにお尻もめちゃくちゃ鍛えたので、キュッと引き締まっているところも楽しんでほしいです。
――これからの抱負は？
【愛河莉音】 漫画とアニメが大好きなので、グラビアだったら漫画誌に載ることが目標です。好きなキャラクターは「ONE PIECE」のトラファルガー・ロー。憧れのグラドルは林 未珠（はやし・みじゅ）さんです。
6月5日から、デジタル写真集「山岸 伸デジタル写真館 愛河莉音」の配信もスタート。1st DVDと連動した沖縄ロケによるものなので、併せて楽しむのがオススメだ。結成1年のLIZM PALETTEの活動については、メンバー2名の移籍に伴う解散が発表されていて、6月14日に「池袋SOUND PEACE」にて解散ライブを執り行なう予定。激動の月となりそうだ。
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