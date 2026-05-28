MSIがRTX 5060搭載ゲーミングノートを発売、240Hz対応でFPSに最適

エムエスアイコンピュータージャパンは、AMD Ryzen 7 8840HXとNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載する16インチゲーミングノートPC「Crosshair A16 HX E8W」シリーズを、6月12日より順次発売する。価格はオープンプライス。あわせて、薄型軽量設計の「Stealth 16 AI+ B3W」シリーズのバリエーションモデルも同日発売する。

Crosshair A16 HX E8Wは、WQXGA解像度の16インチノングレアディスプレイに240Hzリフレッシュレートを組み合わせ、高フレームレートを重視するプレイ環境を狙ったモデルだ。CPUは12コア24スレッドのRyzen 7 8840HX、GPUは最大115W駆動のGeForce RTX 5060 Laptop GPUを採用し、FPSやバトルロイヤル、格闘ゲームなどで安定した描画を目指す構成となる。

標準で32GBメモリと1TB SSDを備え、ゲーム用途に加えて配信や録画、複数アプリを同時に扱う作業にも対応しやすい。USB Type-Cポート×2、USB Type-A×3、HDMIなどを備え、自宅の据え置き環境だけでなく外出先でも使いやすい点が特徴だ。

Stealth 16 AI+ B3Wは、16インチWQXGAの有機ELディスプレイ、Core Ultra 9 プロセッサー 386H、GeForce RTX 5070 Laptop GPUを備え、映像表現や携帯性を重視するユーザー向けの上位機種として位置付けられる。

Stealth 16 AI+ B3Wは、DisplayHDR True Black 600対応のOLED、240Hz駆動、Wi‑Fi 7、2.5Gbps LANを備え、ゲームに加えて動画編集やデザイン、開発用途にも向く。薄さ約19.99mm、質量約1.99kgの筐体に高性能を収め、最大約13時間のバッテリー駆動にも対応するため、持ち運びを重視する利用シーンにも適する。