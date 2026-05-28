MSIの40周年記念モデル登場、RTX 5090搭載「Titan 18 HX Dragon Edition」発売へ
エムエスアイコンピュータージャパンは、MSI創立40周年を記念した特別デザインモデル「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2W」を6月11日から順次発売する。価格はオープン価格で、製品は、GeForce RTX 5090 Laptop GPUを搭載するフラッグシップ級ゲーミングノートPCだ。
Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic A2Wは、インテル Core Ultra 9 プロセッサー 290HX PlusとNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUを組み合わせた高性能モデルだ。高解像度のAAAゲームを高画質で楽しみたいユーザーに加え、3D CAD、VR、ゲーム開発、AI処理など、負荷の大きい用途にも対応する設計となる。MSIは本機を、デスクトップPCに匹敵する性能を持ち運べる「デスクトップリプレイス型ノートPC」と位置づける。
表示面では、18インチの4K+（3,840×2,400）Mini LEDディスプレイを採用し、DisplayHDR 1000に対応する。240Hzリフレッシュレートにより動きの速いゲームでも滑らかな映像表示を実現し、DCI-P3相当の広色域が映像制作やデザイン用途にも向く。冷却面ではVapor Chamber Coolerを搭載し、高負荷時の熱を効率よく処理することで、長時間のパフォーマンス維持を狙う構成だ。
メモリは96GB、ストレージは合計4TB SSD（Gen5＋Gen4）を搭載し、大容量データを扱う制作環境にも対応する。さらにThunderbolt 5 Type-Cポートを2基備え、高速データ転送や外部ディスプレイ接続、拡張機器との連携が可能だ。特別デザインを施した40周年記念モデルであり、同時に標準モデルの「Titan 18 HX A2W」シリーズも発売される。高性能ノートPCを求めるゲーマー、クリエイター、ビジネスユーザーに向けた注目機といえるだろう。
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