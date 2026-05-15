MSIの34型QD-OLEDゲーミングモニター登場 280Hz対応「MAG 341CQP QD-OLED X28」発売
エムエスアイコンピュータージャパンは6月25日より、ゲーミングモニター新製品「MAG 341CQP QD-OLED X28」を発売する。価格は23万6300円前後の見込み。UWQHD解像度と280Hzリフレッシュレートを備えた34型クラスのウルトラワイドモデルとして、ゲーム体験と映像表現を強化する1台だ。
「MAG 341CQP QD-OLED X28」は、RGBストライプ構造のサブピクセル配置、ダークアーマー・フィルム、5層タンデムOLEDという3つの要素を採用する。これにより、色にじみを抑えながら文字の視認性を高め、黒の表現力とコントラストを強化する設計だ。量子ドットと有機ELを組み合わせたQD-OLEDパネルにより、深い黒と鮮やかな色彩を両立する点も特徴だ。
表示性能も強力だ。アスペクト比21対9のUWQHD解像度は3,440×1,440で、視界を横に広く使えるため、レースゲームやフライトシミュレーターのようなジャンルで没入感を高める。さらに、リフレッシュレート280Hz、応答速度0.03ms GTGに対応し、動きの速いシーンでも残像感を抑えた滑らかな映像を描くという。HDR表示を支えるユニフォーム・ルミナンス機能も備え、輝度変化を自然に整える構成だ。
クリエイティブ用途への配慮も見逃せない。Adobe RGBやDCI-P3を広くカバーし、出荷時キャリブレーション済みで色精度をΔE≤2に抑えるとしている。さらに、焼き付き対策としてMSI OLED Care 2.0を搭載し、パネルプロテクト、ピクセルシフト、静止画検出、ロゴ検出などの保護機能を備える。
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