MSI「MAG 245C X24」発売、240Hz・1ms対応の23.6型湾曲ゲーミングモニター

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　エムエスアイコンピュータージャパンは6月25日より、ゲーミングモニター新製品「MAG 245C X24」を発売する。価格は2万1800円前後の見込み。23.6インチのフルHD表示に対応し、240Hzの高リフレッシュレート、1,500Rの湾曲パネル、応答速度1ms（MPRT）を備え、動きの速いゲームでも滑らかな表示を狙うモデルだ。

　MAG 245C X24は、MSIのゲーミングブランド「MAG」シリーズに加わる新モデルだ。人間の視野に近いという1,500Rの曲率を採用し、画面端まで視界に入りやすい設計となる。マルチモニター環境でも境目が自然につながりやすく、映像への没入感を高めやすい点が特徴だ。

　ゲーミング性能では240Hzの高リフレッシュレートと応答速度1ms（MPRT）を搭載する。FPSやレースゲームのように高速な画面変化が続くタイトルでも、残像感を抑えた表示が期待できる。さらにAIビジョンが明度と彩度を自動調整し、FreeSync Premiumがティアリングやスタッタリングを抑えるため、映像の乱れを気にせずプレイに集中しやすい仕様だ。

　次世代家庭用ゲーム機との接続にも対応し、1080p、120Hz、HDR表示を利用できる。長時間プレイを見据え、アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアも備える。 

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