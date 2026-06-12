ミステリー考察系SFサバイバル『天国大魔境』が全巻50%還元対象！【Amazon漫画週末祭】

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謎だらけのスタートから徐々に世界が輪郭を取り戻していくポストアポカリプス近未来SFサバイバル、石黒正数センセイの『天国大魔境』が全巻50%ポイント還元セール！ 6月12/13/14日の3日間限定！

何が起こっているのか分からないのに明らかに面白い

天国大魔境

石黒正数 (著)

全13巻（続巻）

10,296円 ＋ポイント還元 5,148 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

大災害後の荒廃した日本。マルとキルコは、どこかにあるという「天国」を目指して旅をしている。外の世界には、人食いと呼ばれる異形の怪物が出没し、社会の秩序はほとんど崩壊している。一方、シーンが変わって描かれるのは壁に囲まれた清潔な施設・高原学園。その中では、子どもが外界を知らないまま暮らしていた。施設の子供のひとりトキオは、ある日、「外の外に行きたいですか？」という謎のメッセージを受け取る。まったく別々に進んでいるように見えるふたつの世界、マルとキルコの旅する荒廃した日本と、高原学園の隔離された子どもたち、そして“人食い”の正体の謎をめぐる物語。



そのほかのセール対象作品はこちら！（シリーズ第1巻のみ表示）