自分の居場所を探してる少年・少女のための青春バンドコメディ『ぼっち・ざ・ろっく！』が全巻50%還元セール【Amazon漫画週末祭】

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ネガティブギャグ漫画かと思いきや、実は王道の成長物語な、全国のぼっちな少年少女に向けた最高にアツい音楽漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』が全巻50%ポイント還元セーーーール！！！

ぼっちちゃんの性格は、はまじセンセイ自身の投影だそうです

ぼっち・ざ・ろっく！

はまじあき (著)

全8巻（続巻）

7,409円 ＋ポイント還元 3,708 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

極度の人見知りで陰キャな後藤ひとりは、中学時代に「バンドをやれば人気者になれる」と信じ、ギターの練習を始める。毎日6時間の練習を重ね、ネット上では“ギターヒーロー”として知られる存在になるが、現実では友達ができないまま高校へ進学。ギターケースを背負って登校しても誰にも声をかけられず、公園でうなだれていたところを、ドラマーの伊地知虹夏に誘われる。



ひとりは、虹夏が所属する結束バンドの助っ人ギターとしてライブハウスに立ち、ベースの山田リョウ、ボーカル＆ギターの喜多郁代と関わるようになる。人前に立つこと、仲間と音を合わせること、失敗しても次のライブへ向かうこと。その積み重ねの中で、ひとりは少しずつ“ぼっちじゃない音楽”を覚えていく。



そのほかのセール対象作品はこちら！（シリーズ第1巻のみ表示）