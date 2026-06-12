Kindle漫画セール情報「推し漫」 第167回
自分の居場所を探してる少年・少女のための青春バンドコメディ『ぼっち・ざ・ろっく！』が全巻50%還元セール【Amazon漫画週末祭】
2026年06月12日 15時00分更新
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ネガティブギャグ漫画かと思いきや、実は王道の成長物語な、全国のぼっちな少年少女に向けた最高にアツい音楽漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』が全巻50%ポイント還元セーーーール！！！
ぼっちちゃんの性格は、はまじセンセイ自身の投影だそうです
ぼっち・ざ・ろっく！
はまじあき (著)
全8巻（続巻）
7,409円 ＋ポイント還元 3,708 pt (50%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
ひとりは、虹夏が所属する結束バンドの助っ人ギターとしてライブハウスに立ち、ベースの山田リョウ、ボーカル＆ギターの喜多郁代と関わるようになる。人前に立つこと、仲間と音を合わせること、失敗しても次のライブへ向かうこと。その積み重ねの中で、ひとりは少しずつ“ぼっちじゃない音楽”を覚えていく。
そのほかのセール対象作品はこちら！（シリーズ第1巻のみ表示）
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