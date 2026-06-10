アップルは2026年6月8日（現地時間）から、本社内で開発者向け会議、WWDC26を開催している。

いまから2年前の2024年6月に開催された同イベントにおいて「Apple Intelligence」を発表。その後、サービスを開始したが、オンデバイスをメインとしたAI処理には限界があり、「アップルのAIは他社に大きく出遅れている」と揶揄されてきた。

今回、アップルはグーグルと共同開発をして、AIのモデルにグーグル「Gemini」を採用。クラウドにはNVIDIAのチップを用いることで、他社に負けない性能を提供するに至った。

世間的には「アップルがGeminiを採用した」と思われているが、あくまで「Geminiベースのモデル」であり、Geminiとは似て非なるものとなっている。

実際にWWDC26の会場で新しくなったApple Intelligenceを取材することができた。

新しいApple Intelligenceになったことで、いままで以上にユーザーに優しい操作性となり、さらに画像の出力などが大幅に向上したといえる。