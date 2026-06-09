WWDCで出なかったもの！ 折りたたみiPhoneにAIグラス、そしてジョン・ターナス新CEO

9日未明に実施されたアップルの開発者向けイベント「WWDC26」の基調講演。「iOS 27」などの各種OSの新バージョンに、新世代の「Apple Intelligence」、そして「Siri AI」などが登場したが（「【3分でわかるWWDC全内容】iOS 27にSiri AIが発表 折りたたみiPhoneは出なかった」）、一方で基調講演内ではその姿を見せなかったものもある。

【WWDC26で出てこなかったもの その1】折りたたみiPhone

まずは2026年とも2027年ともウワサされる折りたたみiPhone。正直、このタイミングで予告だったり、匂わせだったり、折りたたみiPhoneに関連しそうなiOSの新機能（たとえば画面を2分割してアプリを並べるマルチタスクなど）が公表されるとは考えにくかったが、実際に登場せず。まあ当然……？

【WWDC26で出てこなかったもの その2】AIグラス

折りたたみiPhoneに比べれば、なんらか示唆するような情報が出る可能性があったのは「AIグラス」「スマートグラス」とも考えていたが、こちらも特に情報はなし。そもそもvisionOSの話題自体が、「Siri AI」のアプリが球状で表示され、視線を合わせると起動する説明の場面など限定的だった。

【WWDC26で出てこなかったもの その3】M5搭載Mac mini、Mac Studio

ローカルLLM動作用マシンとして、大人気のMac miniとMac Studio。そもそも品薄傾向なので、今新製品を出せる状態ではない？ 今回は影も形もなかった。

【WWDC26で出てこなかったもの その4】ジョン・ターナス次期CEO

予想外（？）だったのは、9月にCEO就任が予定されているジョン・ターナス氏。会場には姿を見せていたようで、WWDCに参加した国内外のジャーナリストとのツーショット写真がSNSを賑わせているが、今回のプレゼンには登場せず（モブで出演していたかは確認できず）。

CEOとしての本格デビューは今年9月の新iPhoneの発表イベント!?