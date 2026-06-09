「Siri AI」登場でアップルのAI大幅進化！ 「WWDC26」特集 第7回
【3分でわかるWWDC全内容】iOS 26にSiri AIが発表 折りたたみiPhoneは出なかった
2026年06月09日 08時50分更新
6月9日（火）未明に開催されたアップルの開発者向けイベント「WWDC26」。iOS 27やSiri AIが発表された基調講演をダイジェストで全部紹介します！
各OSすべて「27」になって新登場
やや不評気味の「Liquid Glass」は改良したことをアピール
基本的には開発者向けイベントなので、新製品が出ないのは想定内。ただし、新iOSは最初にまとめて紹介。もちろんすべて「27」。
macOS 27の名称は「macOS 27 Golden Gate」！ 名前のパターンが変わった？
昨年のiOS 26やmacOS 26で導入された「Liquid Glass」。やや評価が分かれたこともあり、フィードバックを受けての改良を施した。透明度をバーで設定できるように。
macアプリのウインドウの角の丸みを統一。
OS内部の地道な改善も。AirDropの転送速度を80％アップ。
iOS 27の対応機種はiOS 26と同じ。iPhone 11／iPhone SE2以降で動作。
子供の保護、セキュリティー問題に時間を費やした。年齢ごとに細かく設定ができるように。
アプリの内部の表現でも年齢ごとの制限が可能に。そのためのAPIも豊富に用意している。アプリ開発者はしっかり対応する必要がある。
今年の目玉はやはりAI Google Geminiとのモデル統合
でもGoogleの関係者も登場せず 随分あっさり発表
話はAIに。使うことが目的ではなく、人間のニーズに合ったAIが必要と説く。
AppleのAIモデルとGoogle Geminiのモデルが統合して、新世代のApple Intelligenceに
この新世代のApple Intelligenceでは人の言葉をより自然かつ的確に解釈できる。
また、今使っているアプリや画面に表示されている情報から、より的確なアドバイスを実現する。
でも、ユーザーのプライバシーはしっかり保護され、アップルもアクセスできないことを保証している。
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