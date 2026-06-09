「Siri AI」登場でアップルのAI大幅進化！ 「WWDC26」特集 第6回
watchOS 27はバッサリ対応機種が切られる！ iPhone SE2でも使えるiOS 27と対照的
2026年06月09日 07時00分更新
Apple Watch用のOSの最新バージョン「watchOS 27」。iOS 27やiPadOS 27などとともに今秋に登場予定だが、その対応機種がバッサリと減少。iPhone 11／iPhone SE2以降に対応しているiOS 27と対照的だと話題になっている。
まず、watchOS 27に対応した機種は以上のとおり。2023年に発売されたApple Watch Series 9がサポート外に。2019年発売のiPhone 11が最新のiOS 27でもサポートされるのとは随分と違いを感じる。
なお、watchOS 27の新要素としては、Siri AI（対応したiPhoneとのリンクが必要）や、ワークアウト時にアドバイスしてくれる「Workout Buddy」機能がiPhoneが近くにない場合でも利用できるといったものがある。
Apple Watchのみならず、スマートウォッチ全体で機能の進化に停滞が見られるという意見もあるが、エージェントAIの窓口として、さらにはスマートウォッチに依存しない存在として、さらなる進化のためにはここで過去の機種は一度割り切る必要があったということだろうか。いずれにしても意見が分かれそうだ。
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