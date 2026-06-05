18×26cmのガラスマウスパッド発売　サンワサプライがゲーマー向け新モデル

サンワサプライは、新たなサイズのガラスマウスパッド「200-MPD034BK-S(ブラック)」と「200-MPD034W-S(ホワイト)」を発表した。価格は4,527円（税抜）。

新たに登場したガラスマウスパッドのサイズは横18cm×縦26cmで、コンパクトなデザインながら厚さ3mmの強化ガラスを使用している。これにより、一般的な布製マウスパッドに比べて、滑りやすさと耐久性が向上しているという。硬度9Hの素材は、1mの高さから落としても割れないほどの強度を持ち、日々の使用でも安心感がある。

さらに、ガラス表面には特殊なコーティングが施されており、ゲームやオフィスワークでの素早い操作を可能にしている。通常の布製マウスパッドとは異なり、長期間使用しても劣化しにくいこの新製品は、表面状態が変化しにくく、購入した時の使い心地を長く保ってくれる。

メンテナンス面でも、汚れや水分が染み込みにくく、布で拭くだけで簡単にお手入れができる。そのため、常に清潔なデスク周りを維持することが可能で、集中して作業に取り組みやすい。薄型ながらも飛散防止フィルムが搭載されており、安全性も確保されているのも魅力だ。