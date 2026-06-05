NZXT、新型RGBファン「F RGB」発表　透明フレーム採用で側面まで美しく発光

NZXT, Inc.は、透明感あふれるフレームデザインが特徴のLEDファン「F RGB シリーズ」を発表した。ラインナップにはホワイトとブラックの2色があり、F120 RGB、F140 RGB、F360 RGB、F420 RGBと異なるサイズと仕様のモデルが用意されている。価格は2,980円から10,580円と幅広く設定されており、F420 RGB Reverseを除くすべてのモデルは6月18日から販売開始予定だ。

「F RGB シリーズ」では、透明感のあるサイドウインドウデザインが導入されている。このデザインにより、横から見てもブレードの発光が楽しめるほか、PC全体をよりスタイリッシュに演出することができる。また、排気面を表向きにできるリバースファンモデルも用意されており、通常では裏が見えてしまう部分でも美しく統一感のある見栄えを実現可能だ。

F RGB シリーズは、最大で2400rpmの回転数を誇るF360 RGBなど、強力な風量と静圧性能を持つモデルも提供されている。さらに、流体動圧軸受を採用しており、静音性と耐久性も高く、長期的に安心して使用できる設計となっている。他にも防振ゴムを採用し、振動によるノイズを低減、NZXT専用のコントローラーを使用することで、配線の簡素化も可能としている。

また、多くのマザーボードとの互換性があり、NZXT製品以外の環境でも容易に使用できる点も強みだ。そして、保証期間は5年間と長く、信頼性の高い製品であることが保証されている。