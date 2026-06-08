MSI、1300WのTitanium電源「MPG Ai1300TS PCIE5」発売　GPU保護機能と12年保証を搭載

エムエスアイコンピュータージャパンは、先進のSiC MOSFETを採用し、PCIe 5.1およびATX 3.1に対応する80 PLUS & Cybenetics Titanium認証の電源ユニット「MPG Ai1300TS PCIE5」を6月12日に発売する。価格は62,980円だ。

MPG Ai1300TS PCIE5は、MSIの独自機能「GPU SafeGuard+」を搭載し、リアルタイムの電力モニタリングと異常検出時の即時警告を実現する。また、12V-2x6コネクタはイエローコネクタを採用しており、物理的な接続状態を簡単に確認できる。さらに、電圧変動を1%以内に抑える高い出力安定性も特徴だ。

製品はCybenetics Lambda A+認証を受けた高い静音性を誇り、低負荷時にはファンが完全に止まる「Zero Fan Mode」を搭載している。素材には100%日本製のサーバーグレード105℃コンデンサを使用し、高品質かつ信頼性の高い製品に仕上がっている。また、エンボス加工ケーブルやケーブルコームにより、ビルド時の美しい配線が可能だという。

MPG Ai1300TS PCIE5の特筆すべき点は、12年間の製品保証が付属していることだ。長期間にわたり、大切なPCパーツを安心して使用できる設計となっている。