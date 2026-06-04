AMD Radeon RX 9070 XT搭載で冷却性能強化 XFXの新グラボ「Swift Dual fan Gaming Edition」登場
2026年06月04日 09時30分更新
ゴッパ合同会社は、AMD Radeon RX 9070 XTを搭載したXFXグラフィックボード「XFX Swift Dual fan Gaming Edition」を発売した。価格はオープン価格となっている。
新製品「XFX Swift Dual fan Gaming Edition」は、驚異的なゲーミング性能を誇る。クリーンでエレガントなデザインの中に、現代のエアロダイナミクス思想を体現し、エアフローを最大化する設計となっている。さらに、効率を極めたデュアルファン冷却設計により、優れた冷却性能と放熱性を実現する。ニッケルめっきを施した銅製コールドプレートと6mm径のヒートパイプがその秘密である。
製品は、AMD RDNA 4アーキテクチャを基盤とし、次世代のパフォーマンスとビジュアルを提供する。AMD Softwareにより、Radeonのパフォーマンスを最大化でき、特にワンクリックでAMD HYPR-RXを有効化すれば、Radeon Super ResolutionやAMD Fluid Motion Framesなどの機能が統合される。この機能は、数千のゲームで最高のフレームレートと低遅延を実現する。
さらに、AIとAMD FidelityFXを利用した次世代のレイトレーシングが、実写のようなビジュアルを可能にし、ゲーム体験をさらに向上させるという。特にAMD FSRはフレームレートを向上させつつ、驚異的な画質を維持する。
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