ASUS、HIFIMANとコラボした「ROG Kithara」を発売　オーディオファイル級サウンドを実現

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドであるRepublic of Gamers（ROG）から新たな製品を発表した。HIFIMANとのコラボレーションによる次世代ゲーミングヘッドセット「ROG Kithara」と、96%サイズの日本語配列メカニカルキーボード「ROG Strix Morph 96 Wireless Gaming Keyboard」である。これらは6月12日から販売開始される。
「ROG Kithara」は、オーディオファイル水準のサウンドを実現するHIFIMAN製の平面磁界ドライバーを搭載したゲーミングヘッドセットだ。8Hzから55kHzという超広帯域再生に対応し、オープンバック設計により広大で立体的なサウンドステージを提供する。ケーブル一体型のフルバンドMEMSブームマイクは20Hzから20kHzの広帯域でクリアなボイスコミュニケーションを実現。交換式プラグ対応で、4.4mmバランス接続や3.5mm／6.3mmアンバランス接続にも対応可能だ。
一方、「ROG Strix Morph 96 Wireless Gaming Keyboard」は、ホットスワップ対応のROG NX V2メカニカルスイッチを採用したゲーミングキーボードで、トライモード接続にも対応している。ROG SpeedNovaワイヤレステクノロジーにより、最大500時間以上の低遅延なゲームプレイが可能で、Bluetoothモードでは最大3台のデバイスに同時接続ができる。さらに、組み立ても分解もスムーズに行えるフルカスタマイズ可能な設計が特徴だ。
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