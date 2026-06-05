テレビ音声を聞き取りやすくする「ミライスピーカー・ミニ」にホワイトモデル登場

ミライスピーカーは6月4日より、音を明確に届ける「ミライスピーカー・ミニ」の新色ホワイトを販売開始した。全国の家電量販店や公式オンラインストアにて購入可能だ。

ミライスピーカー・ミニは、テレビの音量を上げることなく言葉をはっきりと伝える革新的なスピーカーだ。ミライスピーカーの独自技術「曲面サウンド」により加齢などによる音の聞き取りづらさを解消するという。この技術は特許を取得しており、スピーカーの振動板が従来の円すい形とは異なり、平板を湾曲させた形状にて設計されている。

特に注目すべきは、新色ホワイトのデザインが多様な居住空間に溶け込みやすく、清潔感や安心感を与える点である。白という色は色味の微差で印象が変わるため、時間の経過により黄ばみやくすみが発生しにくい配慮がされている。また、デザインの統一感を高めるために、音量表示とロゴにはホワイトに合うグレー印刷を採用した。

ミライスピーカー・ミニのサイズはおよそ幅90×奥行200×高さ154mm、重量はおよそ0.6kgで、コンパクトながら強力な音を届ける。電源は付属の電源アダプターを使用する仕様で、3.5mmステレオミニジャックによる接続が可能。最大15Wのデジタルアンプにより、クリアな音声を実現している。