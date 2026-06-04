NZXT H6シリーズ登場　曲面ガラス×斜めファン搭載の新型PCケース

NZXT, Inc.は6月4日、日本市場向けに新しいPCケース「H6」と「H6 RGB+」を発表した。曲面ガラスと斜めファン構造を組み合わせたデザインが特徴であり、6月18日から販売を開始する予定だ。H6の価格は18,180円、H6 RGB+は34,680円。

H6とその上位モデルであるH6 RGB+は、ピラーレスデザインと曲面ガラス採用により、視覚的に美しいケースとなっている。更に、斜めファン構造を取り入れることで、PC内に強力なエアフローを生み出し、パフォーマンスを最大限に引き出せる仕様が実現された。斜めのファン構造が前面横に配置され、前方から後方へスムーズなエアフローを提供するのが特徴だ。

両モデルともに、PCメンテナンスを容易にする設計が施されている。上部と右側面には埃をブロックしながらも空気を通すウルトラファインメッシュを採用しており、掃除機で簡単に外から掃除できるという。また、ケーブル管理も面ファスナー付きの裏配線スペースを備え、初心者でも簡単に整理が可能だ。側面にはスタイリッシュなメッシュパネルを配し、デザイン性も高い。

H6 RGB+は、3連結シングルフレームLEDファン「F360 RGB Reverse」や120mmのLEDファン「F120 RGB」を搭載し、RGBライティングが楽しめる。両モデルともに最大10個の120mmファンを装着可能で、特に水冷ラジエータのサポートが充実。上部が360mmサイズ、後部が120mmサイズまで対応する。