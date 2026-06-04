こんなの初めて見た！ あの『ゴジラ』をモチーフにしたキーボード
2026年06月04日 21時00分更新
6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。
アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中だ。
「Keytokのブースに来た。キーキャップメーカーで、NuPhyと協力して製品を作っている。なのでブースにはNuPhyのキーボードも多数展示」（KTU）
KTUが目をつけたのが、あの『ゴジラ』をフィーチャーしたキーキャップだ。
「2024年に出たモデルだが、現物を目にしたのは初めて。Black Classic Godzillaキーキャップを使ったビルド例は、モディファイアのクセが強い！ でも遠目で見れば良い感じ」（KTU）
アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！
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