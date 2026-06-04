キーボード天国！ ホール効果を用いた「翡翠色の磁気スイッチ」に大興奮！
2026年06月04日 15時35分更新
6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。
アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中だ。
「お目付け役（編集部 松永）が所用で離脱したので晴れて単独行動。だったら行くしかないでしょキーボード関係！ と言うことで最初はGateronや！」（KTU）
「当然のことながらGateronのスイッチが触り放題。いやー今のキースイッチは手触りが違いますなぁー。陳列の中で最もスペースをとっていたのがホール効果を用いた磁気スイッチ」（KTU）
「これでもか、といった感じで磁気スイッチが試せるようになっていた。次世代というべきトンネル磁気効果を使ったTMRスイッチは、探し方が足りなかったのか見つけられなかった」（KTU）
アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！
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