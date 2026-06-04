このページの本文へ

COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第84回

ディスプレー選びは悩ましい。QD-OLEDかタンデムOLEDか、リフレッシュレートは480Hzか240Hzか

2026年06月04日 15時10分更新

文● ASCII　取材● KTU

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

QD-OLEDのTCO27USA-W

　6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

　アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中だ。

　ASRockのブースで、ディスプレーをじっくりと取材するKTU。

　「Taichiのディスプレーは2系統のパネルで解像度・スペックの5モデル展開。まずQD-OLEDのTCO27USA-WとTCO27USA。27インチ4Kでリフレッシュレート240Hzは、KTUの琴線に触れまくり。今144Hzの液晶なので乗り換えるとしたらこのくらいは欲しいなぁ……」（KTU）

TCO27QXA

　「TCO27QXAはOD-OLEDでWQHD、でもリフレッシュレート500HzというeSports寄りのスペック。レイテンシー学会用途に欲しいが、解像度にはTCO27USAなんだよなぁ……悩ましい」（KTU）

　「eSportsなら24インチフルHDだろ？　27インチWQHDはオーバースペックという人もいると思うが、NVIDIAの研究では27インチWQHDの方がヘッドショット率が3%向上したという」（KTU）

27インチWQHDのTCO27QXB

　「タンデムOLEDを採用し、27インチWQHDのTCO27QXB。こちらのラインはデュアルモード、つまり解像度を下げるとリフレッシュレートを上げられるタイプ。WQHDなら540Hz、フルHDなら720Hz」（KTU）

TCO27USB

　「タンデムOLEDのTCO27USBは4Kで240Hz、フルHDで480Hz。私の仕事的にはこれが一番無難そうだけど、画面の発色の感じはQD-OLEDの方なんだよね。悩ましい」（KTU）

KTUの台湾取材記が読めるのはアスキーだけ！
アスキー編集部のXはこちら
 

　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

【関連サイト】

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

デジタル用語辞典