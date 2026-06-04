ライブ配信向けのボックス「MultiStudio Core」が、使いやすそうで良い感じだ！

6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

AVerMediaは、ライブ配信向けソリューション「MultiStudio Core」を展示した。映像入力機器と配信機能を一体化した製品で、複数のプラットフォームへの同時配信を手軽に行えることを特徴としている。

映像入力はHDMIとUSB Type-Cを備え、カメラやPC、スマートフォンなど複数の機器を接続可能。YouTubeやTikTokといった異なる配信サービスへの同時配信にも対応しており、ライブコマースやイベント配信、コンテンツ制作など幅広い用途を想定している。

操作は専用ソフトウェア「Streaming Center」から行う仕組みで、複雑な配信設定を意識せずに利用できるのも特徴。また、映像品質を重視するユーザー向けに非圧縮のRGB24フォーマットもサポートする。個人クリエイターから企業の配信担当者まで、映像制作やライブ配信のハードルを下げる製品として注目を集めていた。