ライブ配信向けのボックス「MultiStudio Core」が、使いやすそうで良い感じだ！
2026年06月04日 15時05分更新
6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。
AVerMediaは、ライブ配信向けソリューション「MultiStudio Core」を展示した。映像入力機器と配信機能を一体化した製品で、複数のプラットフォームへの同時配信を手軽に行えることを特徴としている。
映像入力はHDMIとUSB Type-Cを備え、カメラやPC、スマートフォンなど複数の機器を接続可能。YouTubeやTikTokといった異なる配信サービスへの同時配信にも対応しており、ライブコマースやイベント配信、コンテンツ制作など幅広い用途を想定している。
操作は専用ソフトウェア「Streaming Center」から行う仕組みで、複雑な配信設定を意識せずに利用できるのも特徴。また、映像品質を重視するユーザー向けに非圧縮のRGB24フォーマットもサポートする。個人クリエイターから企業の配信担当者まで、映像制作やライブ配信のハードルを下げる製品として注目を集めていた。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第85回
PCパーツ見てくれ！ 「劇的にかっこいい」NXZTの新型ケースやパーツの写真が、台湾から大量に届いたぞ！
-
第84回
PCパーツディスプレー選びは悩ましい。QD-OLEDかタンデムOLEDか、リフレッシュレートは480Hzか240Hzか
-
第83回
PCパーツこれ面白いな！ どう使おう？ タッチディスプレー・冷却ファン付きのUSBドック
-
第82回
PCパーツファッション性高し！ 台湾で見つけた、着せ替えできるオープンイヤー型のイヤホン
-
第81回
PCパーツ3輪だけど速そう！ 台湾のデザイン会社が作った、やけに未来的な3輪EV
-
第81回
PCパーツかわいい！ ぜったい欲しい！ レトロゲーム機のような見た目のPCケースで、童心に帰る
-
第80回
PCパーツ置き場所は選ぶが、この存在感は素晴らしい。眩しいほどにキラキラ…いや、ギラギラのPCケースに大興奮！
-
第79回
PCパーツここまできたか……ディスプレーが「3つ」もついた、水冷クーラーを見つけました。
-
第78回
PCパーツ中身は最新、見た目は1990年代の「あの頃感」。Thermaltakeの「Retro」シリーズが面白いぞ！
-
第77回
PCパーツASRockのTaichiは10周年！ 記念モデルほか、豪華ブース展示をじっくりと眺める
- この連載の一覧へ