このページの本文へ

COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第84回

ライブ配信向けのボックス「MultiStudio Core」が、使いやすそうで良い感じだ！

2026年06月04日 15時05分更新

文● ASCII　取材● 八尋

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

AVerMediaのブースに来たぞ！

　6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

　AVerMediaは、ライブ配信向けソリューション「MultiStudio Core」を展示した。映像入力機器と配信機能を一体化した製品で、複数のプラットフォームへの同時配信を手軽に行えることを特徴としている。

<ライブ配信向けソリューション「MultiStudio Core」/p>

　映像入力はHDMIとUSB Type-Cを備え、カメラやPC、スマートフォンなど複数の機器を接続可能。YouTubeやTikTokといった異なる配信サービスへの同時配信にも対応しており、ライブコマースやイベント配信、コンテンツ制作など幅広い用途を想定している。

入力はHDMIとUSB Type-C

　操作は専用ソフトウェア「Streaming Center」から行う仕組みで、複雑な配信設定を意識せずに利用できるのも特徴。また、映像品質を重視するユーザー向けに非圧縮のRGB24フォーマットもサポートする。個人クリエイターから企業の配信担当者まで、映像制作やライブ配信のハードルを下げる製品として注目を集めていた。

操作は専用ソフトウェア「Streaming Center」から行う

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

【関連サイト】

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所
ピックアップ

ASCII.jpメール アキバマガジン

デジタル用語辞典