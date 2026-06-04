ファッション性高し！ 台湾で見つけた、着せ替えできるオープンイヤー型のイヤホン

6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

台湾のオーディオブランドBiosongは、オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「B7 Open Earbuds」を展示した。耳を塞がないオープンイヤー設計を採用しながら、アクセサリー感覚で楽しめるユニークなデザインを特徴としている。

特徴は、耳に装着するクリップ部分の外装パーツを交換できること。本体にはカラフルなパーツが付属し、好みに合わせて外観を変更できる。モデルによってはジュエリーを思わせる装飾パーツも用意されており、一般的なワイヤレスイヤホンとは一線を画す華やかなデザインに仕上げることも可能だ。

交換用パーツは別売りでも展開しており、ファッションやその日のコーディネートに合わせてカスタマイズできるという。ワイヤレスイヤホンが性能や音質で差別化を図る製品が多い中、B7 Open Earbudsは“身に着けるアクセサリー”という新たな価値を提案する製品として来場者の注目を集めていた。

台湾ではすでに発売されており、価格は1990台湾ドル（約1万円）。