かわいい！ ぜったい欲しい！ レトロゲーム機のような見た目のPCケースで、童心に帰る
2026年06月04日 14時25分更新
6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。
InWinブースで見つけたのは、レトロゲーム機をモチーフにしたPCケース「GX-285」だ!!
一体、なんなんだこれは!? 最大の特徴は前面に搭載された10.1インチ液晶ディスプレーで、システム情報を表示するだけでなく、実際にレトロゲームをプレイできるってこと。会場では来場者が足を止め、ケース前面の画面でゲームを楽しむ様子が見られたぜ！
デザインはブラウン管テレビやレトロなゲーム機を思わせる雰囲気で、大きな操作ボタンをフロントパネルに配置。付属コントローラーでゲームを操作できるほか、本体のボタンを使って遊ぶこともできる。普通のPCケースというよりも、インテリアやガジェットとしての楽しさを追求した製品って感じだな。
ユニークな外観とは裏腹に、最新のPCパーツに対応してるのも、ありがたいところ！ 高性能なグラフィックスカードや水冷システムを搭載できる設計で、レトロな見た目と現代的なPC環境の両立ってわけだ。
会場で、思わず童心に帰ってしまったぜ。なんか、いいだろ？ こんな感じ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第85回
PCパーツ見てくれ！ 「劇的にかっこいい」NXZTの新型ケースやパーツの写真が、台湾から大量に届いたぞ！
-
第84回
PCパーツディスプレー選びは悩ましい。QD-OLEDかタンデムOLEDか、リフレッシュレートは480Hzか240Hzか
-
第84回
PCパーツライブ配信向けのボックス「MultiStudio Core」が、使いやすそうで良い感じだ！
-
第83回
PCパーツこれ面白いな！ どう使おう？ タッチディスプレー・冷却ファン付きのUSBドック
-
第82回
PCパーツファッション性高し！ 台湾で見つけた、着せ替えできるオープンイヤー型のイヤホン
-
第81回
PCパーツ3輪だけど速そう！ 台湾のデザイン会社が作った、やけに未来的な3輪EV
-
第80回
PCパーツ置き場所は選ぶが、この存在感は素晴らしい。眩しいほどにキラキラ…いや、ギラギラのPCケースに大興奮！
-
第79回
PCパーツここまできたか……ディスプレーが「3つ」もついた、水冷クーラーを見つけました。
-
第78回
PCパーツ中身は最新、見た目は1990年代の「あの頃感」。Thermaltakeの「Retro」シリーズが面白いぞ！
-
第77回
PCパーツASRockのTaichiは10周年！ 記念モデルほか、豪華ブース展示をじっくりと眺める
- この連載の一覧へ