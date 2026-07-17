「GIGABYTE40周年記念展」が秋葉原で開催中！ 歴代製品から最新モデルまで体験できるぞ

文●ドリル北村

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　GIGABYTEが7月17日から7月20日まで、秋葉原のeSports Studio AKIBAで「GIGABYTE 40周年記念展」を開催中だ。会場はソフマップAKIBAパソコンデジタル館8階。入場無料で、開催時間は11時から20時まで。20日のみ18時30分で終了する。

　同展では、1986年の創業から40年にわたるGIGABYTEの歩みを振り返るため、マザーボード、ビデオカード、ノートPCなどの歴代レガシー製品を展示している。最新ゲーミングPCとゲーミングディスプレーの体験コーナーも設置されており、新旧両方のGIGABYTE製品を楽しめる。

27年前のビデオカードと今年発売のビデオカードが飾られた40周年記念ボード。右下に書かれているのはNVIDIAのジェンスン・ファンCEOのサインだ

40周年記念モデルの「AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY」。価格は約100万円

1999年に発売された、RIVA TNT2 Model 64搭載ビデオカード「GA-622」。ロープロファイルの小さな基板とファンレスのGPUに時代を感じる

創業40周年ということで、歴代の代表作を展示している。古参の自作マニアにとって、思い出が詰まった製品ばかりだ

写真左は2017年に発売された「GeForce GTX 1080 Ti Turbo 11G」(GV-N108TTURBO-11GD)。ターボファン冷却システムを採用する。写真右は2016年に発売された「GV-N710SL-1GL」。初の1024MB DDR3メモリーを搭載する

写真左は現行モデルの「X870E AERO X3D DARK WOOD」。独自の木目調パネルが目を引く。写真右は「Z890M Force DUO X WIFI7」。こちらも現行モデルで、Micro ATXながらCore Ultra Plusの性能を最大限引き出せる

写真左は2012年発売の「GA-H61M-S1」。Micro ATXマザーボードながら、独自のオン/オフ充電機能によりiPadやiPhoneを最適な充電速度で充電できる。写真右は2007年発売の「GA-P35-DS4」。サイレントパイプと呼ばれるファンレス冷却システムを搭載する

写真左は2012年発売の「GA-Q77M-D2H」。オール日本製固体コンデンサ設計で、2-way CrossFireX（グラボ2枚挿し）に対応する。写真右は2006年発売の名作「GA-8I865GME-775」。右下にあるサウスブリッジ（チップセット）の Intel ICH5が剥き出しなのが時代を感じる

2012年発売の「P2542G」（写真左）と2020年発売の「AORUS 17X」（写真右）。同じゲーミングノートPCだが、大きさがまるで違う！

GIGABYTEのマスコットキャラ神鷹凛のPCケースを参考出展。BTO PCとして販売を計画中とのこと

GIGABYTEの最新ハイエンドモデルでゲームを試遊できる

　体験コーナーでは、最新ノートPC2台とデスクトップPC1台でゲームを試遊できる。eSports Studio AKIBAのゲーミングチェアとデスクで、存分に最新PCの性能を堪能しよう。

クリエイティブ制作からゲームまで対応するAIノートPC「GIGABYTE AERO X16」

フラッグシップAIゲーミングノートPC「AORUS MASTER 16(GEN 2)」

ゲーミングデスクトップPC「AORUS Prime 3」。Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 50シリーズを搭載するフラッグシップモデルだ

OLEDパネル搭載の27インチ240Hz対応ディスプレー「GO27Q24G」。0.03msの応答速度とOLEDによる高精細さを兼ね備える

　なお、7月18日にはトークセッションを実施。人気コスプレイヤーの火将ロシエルさんに加え、テクニカルライターの加藤勝明さんと高橋敏也さんが登壇する（観覧は抽選当選者のみの招待制）。13時から14時まで「GIGABYTEの歴史」、15時から16時まで「GIGABYTE製品のこだわり」をテーマに語る。17時から18時にはじゃんけん大会なども実施する予定だ。7月20日13時からは、GIGABYTE渡辺技師による「AIで変わるPC体験！」を開催する。

会場中央のステージで、GIGABYTEの歴史や製品のこだわり、AIが変えるPC体験をテーマにしたセッションが行われる

　来場者特典として、GIGABYTEオリジナルパッケージハイチュウを毎日配布し、40周年記念クリアファイルは7月18日と7月20日に限定配布する。会場ミッション達成者は、マグネットやぬいぐるみなどが当たるAORUSガチャガチャに1人1回挑戦できる。

GIGABYTEオリジナルパッケージのハイチュウを毎日配布

　さらに、7月20日までソフマップAKIBAパソコンデジタル館で限定セールを実施中だ。対象はノートPC、デスクトップPC、マザーボードなどで、デスクトップPCは最大7万5000円引きとなる。

　この連休は秋葉原に足を運び、GIGABYTEの40年にわたる歩みと最先端テクノロジーの進化を肌で体感してみてはいかがだろうか。懐かしのレガシー製品に思い出を馳せるもよし、最新の超強力なPCでゲームを試遊するもよし。来場特典やガチャガチャ、超お買い得な限定セールなど、ファンならずとも見逃せないコンテンツが目白押しだ。ぜひ「GIGABYTE 40周年記念展」へ遊びに行こう！

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