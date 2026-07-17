「GIGABYTE40周年記念展」が秋葉原で開催中！ 歴代製品から最新モデルまで体験できるぞ

GIGABYTEが7月17日から7月20日まで、秋葉原のeSports Studio AKIBAで「GIGABYTE 40周年記念展」を開催中だ。会場はソフマップAKIBAパソコンデジタル館8階。入場無料で、開催時間は11時から20時まで。20日のみ18時30分で終了する。

同展では、1986年の創業から40年にわたるGIGABYTEの歩みを振り返るため、マザーボード、ビデオカード、ノートPCなどの歴代レガシー製品を展示している。最新ゲーミングPCとゲーミングディスプレーの体験コーナーも設置されており、新旧両方のGIGABYTE製品を楽しめる。

GIGABYTEの最新ハイエンドモデルでゲームを試遊できる

体験コーナーでは、最新ノートPC2台とデスクトップPC1台でゲームを試遊できる。eSports Studio AKIBAのゲーミングチェアとデスクで、存分に最新PCの性能を堪能しよう。

なお、7月18日にはトークセッションを実施。人気コスプレイヤーの火将ロシエルさんに加え、テクニカルライターの加藤勝明さんと高橋敏也さんが登壇する（観覧は抽選当選者のみの招待制）。13時から14時まで「GIGABYTEの歴史」、15時から16時まで「GIGABYTE製品のこだわり」をテーマに語る。17時から18時にはじゃんけん大会なども実施する予定だ。7月20日13時からは、GIGABYTE渡辺技師による「AIで変わるPC体験！」を開催する。

来場者特典として、GIGABYTEオリジナルパッケージハイチュウを毎日配布し、40周年記念クリアファイルは7月18日と7月20日に限定配布する。会場ミッション達成者は、マグネットやぬいぐるみなどが当たるAORUSガチャガチャに1人1回挑戦できる。

さらに、7月20日までソフマップAKIBAパソコンデジタル館で限定セールを実施中だ。対象はノートPC、デスクトップPC、マザーボードなどで、デスクトップPCは最大7万5000円引きとなる。

この連休は秋葉原に足を運び、GIGABYTEの40年にわたる歩みと最先端テクノロジーの進化を肌で体感してみてはいかがだろうか。懐かしのレガシー製品に思い出を馳せるもよし、最新の超強力なPCでゲームを試遊するもよし。来場特典やガチャガチャ、超お買い得な限定セールなど、ファンならずとも見逃せないコンテンツが目白押しだ。ぜひ「GIGABYTE 40周年記念展」へ遊びに行こう！