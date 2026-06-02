約100万円のRTX 5090グラボ登場　GIGABYTEが究極冷却モデル発売

シー・エフ・デー販売は、GIGABYTEの新たなグラフィックボード2モデルを発売する。高性能ゲーミングPC向けの GeForce RTX 5090オーバークロックグラフィックボード『GV-N5090AORUS IF-32GD』は6月6日、Radeon RX 9070 GREオーバークロックグラフィックボード『GV-R907GREGAMING OC-12GD』は6月2日からの発売が予定されている。価格はそれぞれ998,000円前後と99,800円前後だ。

GeForce RTX 5090を搭載する『GV-N5090AORUS IF-32GD』は、WINDFORCE HYPERBURST冷却システムを採用することで効率的なエアフローを実現している。この高性能冷却システムにより、ハイエンドゲーミングシーンにおいても安定したパフォーマンスを提供し続ける。ダブルフロースルー設計や超伝導ヒートパイプなどの先進技術を駆使し、熱伝達の最適化を図っている。さらに、洗練された外観と剛性を兼ね備えたダイカスト金属構造が高級感あるビジュアルを完成させる。

一方、Radeon RX 9070 GREを搭載する『GV-R907GREGAMING OC-12GD』は、WINDFORCE冷却システムを使用することで、高負荷時でも効率的に熱を拡散し、GPUパフォーマンスを安定化させる。GIGABYTE CONTROL CENTERにより、クロックやファンの設定を容易に管理可能で、サーバーグレードの耐久性を提供する。